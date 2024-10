Tennis de table : Félix Lebrun remporte le WTT Champions, une victoire historique

Félix Lebrun a remporté un grand tournoi international de tennis de table, dimanche 27 octobre, à Montpellier, dans l'Hérault.

À Montpellier (Hérault), Félix Lebrun a été acclamé par le public, dimanche 27 octobre. Le champion de tennis de table a accompli un exploit en battant le numéro 2 mondial et en remportant le WTT Champions, un grand tournoi international de tennis de table. Cette victoire, historique pour un Français, a été célébrée sous les applaudissements. "J'ai joué mon meilleur niveau. Quand je joue ce niveau-là, j'arrive à concurrencer et à battre les meilleurs joueurs du monde, je suis super content de ça", assure Félix Lebrun, pongiste professionnel.

Les inscriptions dans les clubs s'envolent

En six jours, le tournoi a attiré plus de 41 000 spectateurs. L'engouement pour les frères Lebrun est né pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Depuis la rentrée scolaire, les inscriptions dans les clubs s'envolent. "On essaie de mettre les moyens pour pouvoir accueillir tout le monde", explique Dominique Lebrun, mère de Félix et Alexis Lebrun. Montpellier espère devenir la capitale française du ping-pong.

