VIDEO. Un parapentiste propulsé dans un tourbillon de sable en Australie

On l'appelle "diable de poussière" (dust devil) en Australie. Un tourbillon de sable a surpris un parapentiste, mercredi 2 janvier, alors que le sportif se préparait à voler au-dessus du mont Borah, près de la petite ville de Manille, en Nouvelle-Galles-du-Sud. Ce phénomène météorologique se forme lorsque la terre est chaude et l'air sec et instable.

La vidéo est filmée par la femme du parapentiste. Le couple appartenait à un groupe de 40 parapentistes qui se préparaient à décoller. Sur les images, on les voit en train d'ajuster leurs équipements. Puis le paratentiste est propulsé et effectue plusieurs tours dans les airs. On entend sa femme crier.

Puis l'image se brouille, car les autres parapentistes sont eux aussi chahutés. On entend malgré tout la femme demander : "Est-ce qu'il va bien ?" "Il va bien", répondent d'autres membres du groupe. "Je ne veux plus jamais faire de parapente !" s'exclame sa femme, paniquée. D'après le club de parapente, interrogé par ABC Australie (en anglais), l'homme est sain et sauf. Il a pu reprendre le contrôle de son parapente avant de continuer son vol de manière "relativement tranquille" sur 180 kilomètres.