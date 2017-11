VIDEO. Deux wingsuiteurs français entrent dans un avion en plein vol

Ils sont wingsuiteurs et aiment les défis. Les Soul Flyers, des Français, Fred Fugen, 38 ans, quadruple champion du monde de saut libre et Vince (Vincent) Reffet, 33 ans, triple champion du monde, se sont introduits dans un petit avion en vol en sautant depuis le sommet de la Jungfrau, dans les Alpes suisses, situé à 4 060 mètres, comme le raconte le site suisse du Matin.

Les deux hommes volants sont entrés dans l'avion planant à quelques centaines de mètres plus bas. Leur exploit a été posté dans une vidéo YouTube et sur Instagram, sponsorisée ensuite par Red Bull. Il leur a fallu deux sauts pour réussir leur défi.

Fred Fugen est également vainqueur des mondiaux de wingsuit en 2005 et 2009, et Vince Reffet a été deux fois médaillé aux Mondiaux, en 2005 et 2009.