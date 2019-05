Tony Parker rachète la station de ski de Villard-de-Lans

Il a fallu un an de négociations avec les acteurs locaux avant que le basketteur français, star de la NBA, ne devienne actionnaire majoritaire de cette station située sur le plateau du Vercors.

Il ne compte pas transformer le site en "Hollywood", mais veut le "redonner" à la France. Le basketteur français Tony Parker a signé, lundi 13 mai, le rachat de la SEVLC, société d'équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors (Isère), qui gère notamment les 22 remontées mécaniques du domaine. Pour finaliser la reprise de la station, Tony Parker s'est rendu sur place, tout comme les élus et partenaires de la station, qui emploie une centaine de personnes en saison et une vingtaine à l'année.

Ce rachat, "c'est une opportunité" pour le champion de NBA. "J'aime bien marquer l'histoire (…) C'est une aventure humaine" a-t-il déclaré à la presse, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Lui-même n'a "jamais skié de sa vie", en raison de ses contrats. Mais sa femme et ses enfants "adorent", a-t-il noté, tout sourire, en sweat-shirt à capuche devant une carte du domaine.

"Garder l'esprit familial"

La légende du basket-ball français a voulu rassurer les gens du pays : "Ça ne va pas devenir une méga-station (…) Garder l'esprit familial, c'est ce qu'on a en tête dans nos projets". Car Tony Parker ne part pas seul dans cette aventure. "Il s'est entouré de toute une équipe et notamment de deux partenaires locaux. Guillaume Ruel, l'adjoint à la mairie de Corrençon-en-Vercors qui deviendra le directeur du développement de la station et Sébastien Giraud, un restaurateur de Villard-de-Lans qui sera chargé de l'exploitation et du personnel de la station", précise France 3. Le site isérois comprend aussi deux restaurants. Le projet vise notamment à développer l'activité d'été de la station.

Dans le détail, Tony Parker et ses associés de Infinity Nine Mountain, parmi lesquels figurent aussi Nicolas Batum, l'actuel coéquipier de Tony Parker aux Charlotte Hornets, et Marie-Sophie Obama, présidente de l'ASVEL féminin, rachètent 76,9% de la SEVLC à ses propriétaires historiques, les frères Victor et Daniel Huillier, 89 et 91 ans.