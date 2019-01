Montagne : prévenir les blessures

Une coach sportive blogueuse au sommet des montagnes pour tourner une vidéo de prévention pour les sports d'hiver. Lucie Woodward est une star du net, ses vidéos de remise en forme sont suivies par des milliers de fans. "La vidéo que l'on fait c'est une routine toute simple de dix minutes, à faire deux à trois fois par semaine ou tous les jours si on peut, un mois avant de partir", explique-t-elle. Le but est de préparer les vacanciers en amont et d'éviter les petits bobos, car chaque saison, 45 000 interventions des secours ont lieu en montagne.

Être préparé physiquement

"Ce n'est pas un sport violent, mais c'est un sport qui demande d'être préparé physiquement, car les chaussures de ski, les skis sont un poids et cela demande aussi aux jambes de pouvoir les porter et de pouvoir bien transférer les poids de corps quand on fait des virages", ajoute Lucie Woodward. La France reste la première destination de ski en Europe, et comme les vacances de février approchent, préparez-vous bien.

