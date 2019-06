L'Everest signe un record de fréquentation en 2019 avec 885 alpinistes qui ont atteint son sommet

Le toit du monde attire de plus en plus. Quelque 885 alpinistes sont parvenus au sommet de l'Everest en 2019, après une saison marquée par des embouteillages et la mort de onze personnes, selon des données officielles rendues publiques mardi 18 juin. Ce chiffre dépasse le précédent record annuel, établi à 807 personnes.

En passant par la voie népalaise, la plus fréquentée, 644 personnes ont atteint le toit du monde, qui culmine à 8 848 mètres d'altitude, soit 81 de plus qu'en 2018, ont annoncé les autorités népalaises. Autre chiffre : 241 personnes, soit trois de moins que l'année dernière, sont passées par le versant chinois au nord, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Cette saison de printemps est la plus meurtrière sur l'Everest depuis 2015, lorsqu'un fort séisme avait provoqué une avalanche, tuant 18 personnes au camp de base. En moyenne, cinq personnes périssent chaque année sur l'Everest. Cette année, dans la "zone de la mort", la météo défavorable a provoqué des embouteillages impressionnants, dont les images ont fait le tour du monde.

#ProjectPossible update. I summited Everest at 0530 and Lhotse at 1545 despite heavy traffic. I am now at Makalu base camp. Will be going directly for summit push from base camp. I will update once Makalu is complete. Thank you for my support especially my sponsors. pic.twitter.com/mAiLTryEln