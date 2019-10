L'alpiniste Nirmal Purja obtient une dérogation pour gravir son dernier sommet à plus de 8 000 m, le 14e en sept mois

Ce Népalais a obtenu une autorisation excpetionnelle de la Chine pour monter au sommet du Shishapangma et tenter de battre ainsi le record du monde de vitesse pour l'ascension des 14 sommets dépassant les 8 000 m d'altitude.

L'alpiniste népalais Nirmal Purja a annoncé, mardi 15 octobre, avoir obtenu une dérogation spéciale de la Chine pour monter au sommet du Shishapangma, au Tibet. S'il y parvient, il aura relevé le défi surhumain de gravir les 14 montagnes de plus de 8 000 mètres d'altitude en sept mois. "Je suis plein d'émotions contradictoires. Je suis reconnaissant que tout le monde aide, que les gens traitent ce projet comme le leur", a déclaré à l'AFP Nirmal Purja, 36 ans, vétéran des forces spéciales britanniques.

Culminant à 8 027 m d'altitude au Tibet, le Shishapangma est le plus bas des quatorze "8 000", tous situés dans la chaîne de l'Himalaya. La Chine avait fermé ce sommet cette saison, ne délivrant aucun permis d'ascension. Le gouvernement népalais a appuyé le dossier auprès des autorités chinoises afin qu'elles fassent une exception pour "Nims" et lui permettent de réaliser son entreprise, considérée à l'origine comme irréalisable physiquement. Le record de vitesse actuel pour gravir ces 14 sommets est de 7 ans, 10 mois et 6 jours. Il est détenu par l'alpiniste coréen Kim Chang-ho, tué l'année dernière sur le Gurja, au Népal.

Nirmal Purja a récemment quitté les forces spéciales britanniques après 16 ans de service pour troquer les rangers contre les crampons aiguisés. Sa course contre la montre a commencé lorsqu'il a atteint le sommet de l'Annapurna (8 091 m) le 23 avril dernier. Sans reprendre son souffle, en manque de sommeil, sautant d'un camp de base au suivant en hélicoptère, démontrant une endurance exceptionnelle en gravissant certaines montagnes d'un trait sans halte aux camps intermédiaires, l'ancien soldat a enchaîné depuis les cimes en "zone de la mort", sans jamais échouer. Son dernier sommet en date est le Manaslu (8 163 m) le 27 septembre.