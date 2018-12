Japon : Tokyo ou la folie du surf

Elle est en passe de devenir l'une des vagues les plus surfées du Japon et elle est en plein centre-ville de Tokyo. Cette piscine à vagues fraichement ouverte ne désemplie pas avec une centaine de visiteurs par jour depuis le mois d'août, du débutant au confirmé. "On n'est pas tout à fait à Hawaï mais c'est une super vague pour surfer", confie Yuna Nomura. 48 euros la session d'une heure avec l'équipement compris, cette vague artificielle peut aller de 80 cm à 1m20 selon les niveaux.

Deux millions de pratiquants

Au Japon, le surf est en plein boum. Des magasins de surf fleurissent partout dans la capitale. Sport de jeunes rebelles qui veulent échapper à la routine métro, boulot, dodo. Pas seulement. Derrière ces costumes cravates se cachent parfois des surfeurs qu'ils aient 40, 50 ou 60 ans. "Notre vie à tous est tellement stressante. Mais depuis que je me suis mise au surf et que j'y vais tous les week-ends, tout va bien", explique Takako Itsuki, galleriste et propriétaire d'un bar. Le pays du soleil levant compte de plus en plus de surfeurs, pas moins de deux millions.

