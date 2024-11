Sports d’hiver : la saison est lancée à Tignes

La station savoyarde de Tignes est l'une des premières à ouvrir son domaine skiable en cette fin d'année. Les amateurs de glisse s’offrent quelques frissons sur les pistes, les 23 et 24 novembre.

Les amateurs de glisse n’ont pas su résister à l’appel des pistes de Tignes (Savoie). Pour leurs premières descentes de l’année, ils ne boudent pas leur plaisir. "Ça fait du bien de pouvoir remettre les skis, voir la neige", se réjouit un homme, ce dimanche 24 novembre. Tignes est l’une des premières stations à lancer sa saison d’hiver. Certains passionnés ont fait plusieurs heures de route pour venir en profiter.

La vie reprend dans la station

L’ouverture est encore partielle, avec 25% du domaine skiable accessible. Dans la station, toute la mécanique se remet déjà en marche. Les chauffeurs de dameuses ont notamment repris du service, tout comme une soixantaine de pisteurs-secouristes de la station. "On est là que six mois, à peine, donc c’est important pour nous de démarrer la saison le plus tôt possible", explique Muriel Queirard, une saisonnière. Dans un magasin de sport, tous les salariés s’activent pour renouveler les stocks.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus