Tour de ski : intouchable sur la mass start, Johannes Klaebo égale le record de victoires de Petter Northug en Coupe du monde

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a remporté la mass start de 15 km en style libre, disputée vendredi 31 décembre à Oberstdorf (Allemagne). Il consolide ainsi sa place de leader du Tour de ski et du classement général de la Coupe du monde.

47 victoires en Coupe du monde

Vendredi, après deux tours sur un faux rythme, l'accélération du Russe Alexander Bolshunov a permis à quatre skieurs de s'isoler à l'avant. Intraitable dans les montées comme dans les descentes, et le plus rapide au sprint, Johannes Klaebo s'est aisément imposé devant Bolshunov et le Norvégien Sjur Roethe.

A 25 ans seulement, Il a décroché sa 47e victoire en Coupe du monde (dont 44 en individuel) et égalé le record de la légende norvégienne Petter Northug, juste devant leur compatriote Bjorn Daehlie (46). Déjà triple champion olympique en 2018, le norvégien sera le grand favori de plusieurs disciplines aux Jeux olympiques de Pékin (du 4 au 20 février prochain).

Après trois courses, Johannes Klaebo mène le classement du Tour de ski avec 45 secondes d'avance sur son compatriote Paal Golberg et 47 sur le Russe Alexander Bolshunov. L'épreuve comporte six courses réparties en trois étapes du 28 décembre au 4 janvier, avec un classement général établi à l'addition des chronos.

De bons résultats pour les Français

Plus tard dans la journée, l'Américaine Jessie Diggins a fait coup double en remportant la course féminine (10 km) devant la Suédoise Frida Karlsson pour prendre la tête du général, 13 secondes devant la Finlandaise Kerttu Niskanen.

Les Français ont été en vue vendredi avec les 7e, 8e et 9e places de Clément Parisse, Hugo Lapalus et Delphine Claudel. Parisse s'est replacé à la 13e place du général à 2 min 48 de Klaebo, Claudel est 14e à 1'38 de Diggins. Skieurs et skieuses enchaînent samedi avec un sprint classique, toujours à Oberstdorf.