Montagne : les professionnels inquiets pour la saison

Ciel bleu, soleil, et 30 centimètres de neige fraîche, tout était réuni pour des réouvertures réussies des stations de ski. C'était sans compter sur le rebond épidémique, qui force les professionnels à rester vigilants. Dans un des magasins de location de ski de l'Alpe d'Huez (Isère), si le nombre de réservations est comparable à ceux d'avant la crise, la prudence est de mise. "On s'attend à tout, ces derniers temps. On sait que tout peut s'arrêter d'un coup", souligne le gérant, Aurélien Chabot.

La station s'adapte aux étrangers

Même état d'esprit chez les hôteliers : avec l'arrivée du nouveau variant, l'établissement enregistre quelques annulations. 50% des clients de l'Alpes d'Huez sont étrangers. La station doit être capable de s'adapter à toutes les contraintes sanitaires. "On rajoute un centre de test éphémère pour la clientèle étrangère qui a besoin d'un test pour partir de France", explique le directeur de l'Office du tourisme. Le pass sanitaire est obligatoire sur les pistes sous peine de voir son forfait annulé. La station est formelle : le personnel effectuera des contrôles aléatoires.