Le retour des Bleus du basket, la saison de biathlon reprend, une affiche pour la reprise du Top 14… Ce qu’il ne faut pas manquer du week-end sportif

Les sportives et les sportifs vont à nouveau briller ce week-end. Des gazons aux parquets, en passant par la neige, ils seront sur tous les terrains. Vous voulez ne rien rater des grands moments du week-end ? Suivez le guide.

Vendredi 20h20 sur France 4

Trois mois après l’épopée argentée des Jeux olympiques, les Bleus se tournent vers leur prochain objectif. Vendredi 26 novembre, ils lancent leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde, qui se disputera aux Philippines, au Japon et en Indonésie, du 25 août au 10 septembre 2023.

Un passage de témoin néanmoins relatif puisque la liste de Vincent Collet ne comporte qu’un seul finaliste olympique, Andrew Albicy. La NBA et l’Euroligue ne s’arrêtant pas pendant la fenêtre internationale, le sélectionneur, comme à son habitude à cette période de l'année, a dû remanier son groupe. Première occasion pour faire ses preuves contre le Monténégro, vendredi à 20h20 au Palais des Sports de Pau. La rencontre sera à suivre en direct sur France 4.

Vendredi à 21h10 sur W9

Si vous voulez voir des buts ce week-end, le match de qualifications pour la Coupe du monde 2023 entre l’équipe de France féminine de football et le Kazakhstan vendredi soir devrait vous satisfaire. Les joueuses de Corinne Diacre sont dans une forme phénoménale depuis la rentrée : 29 réalisations en quatre rencontres, pour deux buts encaissés seulement.

Au match aller, fin octobre, les Françaises s’étaient imposées 5-0 à Noursoultan. Vendredi, elles auront encore l’occasion de briller offensivement. Le coup d’envoi est prévu à 21h10, au stade de la Rabine à Vannes. La rencontre sera retransmise en direct sur W9.

Vendredi à partir de 19h sur Eurosport

Après une saison 2020 marquée par des restrictions de déplacements - et qui a investi uniquement les stations européennes - la Coupe du monde de ski alpin va redécouvrir l’autre côté de l’Atlantique. Les hommes prennent la direction de Lake Louise (Canada), pour trois épreuves de vitesse à savoir deux descentes et un super-G, les 26, 27 et 28 novembre, à partir de 19 heures. Alexis Pinturault, tenant du gros globe, essayera de décrocher des points précieux en super-G.

Alexis Pinturault à l'entraînement à Lake Louise, le 24 novembre 2021. (PATRICK T. FALLON / AFP)

Les femmes seront, elles, à Killington (Etats-Unis), avec un slalom et un géant au programme, samedi 27 et dimanche 28. Tessa Worley, spécialiste des disciplines, tentera de mener le clan français vers les sommets. Les épreuves seront retransmises sur Eurosport.

Samedi à partir de 11h45 sur L'Equipe et Eurosport

Le bruit sec des balles va à nouveau résonner dans l’air des stations européennes. Östersund accueille, samedi 27 et dimanche 28 novembre, la première étape de la Coupe du monde de biathlon. Les festivités débuteront avec l’Individuel samedi, à 11h45 pour les femmes, et 15 heures pour les hommes. Dimanche, place au sprint, avec des départs prévus à 11 heures et 13h45. L'intégralité de l'étape sera à suivre sur les antennes de La chaine L'Equipe.

Next week biathlon is back!



It's time to get you excited - if you aren't already - with our trailer for this new BMW IBU World Cup season.



Which event are you most looking forward to? #biathlon l #countdown l #newseason l #targetBeijing pic.twitter.com/pMrqsMPNP2