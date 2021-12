Vidéo JO 2022 : le portrait chinois de Clément Noël

Alors que les Jeux olympiques d'hiver approchent, le skieur tricolore s'est livré sur ses centres d'intérêt et ses traits de caractère.

Clément Noël, spécialiste du slalom en ski alpin, s'est prêté au jeu du portrait chinois dans Tout le Sport, mercredi 22 décembre. Il a récemment remporté le slalom de Val d'Isère, devant son public, en Coupe du monde. Il fera partie des skieurs attendus dans la discipline à Pékin.

La force tranquille

Le skieur de 24 ans révèle dans l'entretien apprécier les chansons de Charles Aznavour, "peu importe laquelle". Il se qualifie comme une personne assez "zen" et "à l'écoute des autres". En revanche, il se dit agacé par tout ce qui concerne les tâches ménagères comme "faire la lessive" et "ranger le linge propre". Et enfin, pour revenir sur le ski, "la victorie à Kitzbühel" constitue pour lui son meilleur souvenir.