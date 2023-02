Ski alpin : Clément Noël retrouve les joies du podium sur le slalom de Palisades Tahoe, en Californie

Une semaine après sa quatrième place aux Mondiaux de Courchevel, Clément Noël est monté sur la troisième marche en slalom.

Quand on se dispute la victoire à quelques centièmes, le moindre détail compte. Et dans cette recherche perpétuelle de gain de temps, les skieurs prennent tous les risques. Parfois trop, à l'image d'AJ Ginnis. Le slalomeur grec, inarrêtable depuis plusieurs semaines avec un podium à Chamonix puis aux Mondiaux, a ainsi cru tenir la première victoire de sa carrière en slalom en Coupe du monde, dimanche 26 février 2023, à Palisades Tahoe (Etats-Unis).

Mais après de longues minutes de délibération, à cause de la forte neige qui tombait lors de la seconde manche et qui rendait illisible les images, AJ Ginnis a finalement été disqualifié, pour le plus grand bonheur de Clément Noël. Quatrième ex-aequo avec Albert Popov, le skieur de Val d'Isère a bénéficié de cette disqualification pour grimper in extremis sur le podium. Un soulagement pour le Français, en tête à l'issue de la première manche, mais qui a peiné à confirmer en seconde, dans ce slalom très disputé et finalement remporté par le Norvégien Alexander Steen Olsen, devant son compatriote Timon Haugan.

Troisième podium de la saison

Meilleur temps de la première manche, mais dix-neuvième de la seconde, Clément Noël signe ainsi son troisième podium de l'hiver, après sa troisième place à Garmisch-Partenkirchen, et sa victoire à Schladming. De quoi redonner un peu de couleurs à une saison bien terne, marquée par cinq abandons en huit départs, une semaine après sa quatrième place frustrante aux Mondiaux de Courchevel-Méribel.

Dans le coup à l'issue de la première manche avec le dixième temps, Alexis Pinturault n'a pas confirmé en seconde, et termine 12e. De quoi l'appuyer dans sa décision d'abandonner cette discipline au profit des épreuves de vitesse, et notamment de la descente. Léo Anguenot et Steven Amiez, les deux autres Français engagés, n'ont eux pas atteint la seconde manche.