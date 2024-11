Les équipes de France de rugby et de football font le spectacle, Noël avant l'heure, Sinner empereur turinois... Le récap sport du week-end

Week-end de chocs pour le sport collectif français samedi 16 et dimanche 17 novembre avec France-Nouvelle Zélande en rugby et Italie-France en football. Des affiches de gala toutes deux remportés par les Tricolores au terme de rencontres plaisantes. Deux jours également marqués par les sacres de Jannik Sinner au Masters ATP et de Jorge Martin en Moto GP. Clément Noël et Mikaela Shiffrin ont, eux, parfaitement lancé leur hiver en slalom, pour tenter d'être titrés à la fin de la saison.

Rugby : le XV de France héroïque face aux All Blacks

Le XV de France a fait preuve d'un gros caractère pour arracher une troisième victoire consécutive contre la Nouvelle-Zélande, samedi au Stade de France (30-29), égalant la meilleure série de son histoire contre les All Blacks (établie entre 1994 et 1995). Les Néo-Zélandais ont pourtant imposé un rythme échevelé aux Bleus. En à peine une demi-heure, les hommes de Fabien Galthié étaient menés au score 14-3.

Mais les Français ont élevé d'un cran leur niveau de jeu après la pause, avec courage en défense pour punir offensivement les Kiwis grâce aux essais de Paul Boudehent (43e) et Louis Bielle-Biarrey (50e). L'arrière Romain Buros, pour sa première sélection et sa première titularisation, a également inscrit un essai (32e). Grâce à un Thomas Ramos chirurgical au pied (trois transformations et trois pénalités à 100%), le XV de France a su garder un point d'avance malgré la pression néo-zélandaise.

Foot : les Bleus se reprennent et terminent premiers de leur groupe

Après un nul décevant contre Israël au Stade de France, l'équipe de France a délivré une bien meilleure copie dimanche en Italie. Victorieux 3-1, les Tricolores en profitent pour ravir, à un but près, la première place du groupe aux Transalpins. "Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça", a savouré Adrien Rabiot, auteur d'un doublé, après la rencontre au micro de TF1.

Un succès en forme de revanche contre une Squadra Azzurra qui était venue battre les Bleus au Parc des Princes sur ce même score de 3-1. Une belle manière pour l'équipe de France de terminer une année 2024 pas toujours emballante. Les Bleus commenceront 2025 par les quarts de finale de cette Ligue des Nations dont ils connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale vendredi.

Ski : début de saison en fanfare pour Clément Noël et Mikaela Shiffrin

Le skieur Vosgien a réalisé un départ tonitruant. A Levi (Finlande), Clément Noël a remporté avec maîtrise, dimanche, la première étape de Coupe du monde de slalom (1'53''98), devant le Norvégien, champion du monde de la spécialité en 2023, Henrik Kristoffersen (+0"80) et le Suisse Loïc Meillard (+0"95). Clément Noël remporte ainsi sa onzième victoire en coupe du monde et la première depuis janvier 2023. Il fait d'ailleurs déjà mieux que la saison dernière, où il était monté sur quatre podiums sans jamais s'imposer.

Chez les femmes, c'est la reine du cirque blanc, Mikaela Shiffrin, qui a remporté, samedi, le premier slalom de l'hiver à Levi en Finlande, son 61e en carrière. L'Américaine de 29 ans signe ainsi sa première victoire de la saison et son 98e succès en Coupe du monde. Disposant d'un boulevard en l'absence de Petra Vhlova, Mikaela Shiffrin devrait franchir le cap symbolique des 100 victoires en Coupe du monde dans les prochaines semaines, alors que la saison se poursuit avec ses disciplines de prédilection : un nouveau slalom le 23 novembre à Gurgl en Autriche, puis un géant et un slalom à Killington (Etats-Unis) les 30 novembre et 1er décembre.

Tennis : Jannik Sinner remporte son premier Masters

Au terme d'une semaine parfaite et de cinq rencontres remportées sans perdre le moindre set, le numéro 1 mondial a glané, chez lui à Turin dimanche, son premier titre dans le tournoi des Maîtres. Comme en début de semaine et en finale de l'US Open, Taylor Fritz n'a pu que constater la domination de l'Italien, qui l'a sèchement battu en deux sets (6-4, 6-4 en 1h25).

Une supériorité marquée cette saison par huit titres dont les trois principaux sur dur, la surface qui sied le mieux à son jeu. Avant lui, seuls Roger Federer (3 fois) et Novak Djokovic (2) avaient remporté l'Open d'Australie, l'US Open et le Masters la même année, depuis que les trois tournois se jouent sur dur (1997). Son jeu dévastateur devrait encore faire quelques victimes lors de la Coupe Davis, dernier tournoi de la saison.

Moto GP : premier titre de champion du monde pour Jorge Martin

Un premier titre pour l'Espagnol Jorge Martin. Le pilote Ducati-Pramac a terminé troisième sur le circuit de Barcelone-Catalogne dimanche, ce qui lui a suffi pour décrocher le titre à l'issue du Grand Prix de Barcelone, 20e et dernière manche de la saison. Avant le départ, Jorge Martin, qui possédait 19 points d'avance, a finalement devancé l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), parti en pole position et vainqueur du jour, de 10 points (508 à 498).

Vice-champion du monde l'an dernier, le Madrilène de 26 ans a détrôné le double tenant du titre Turinois et décroche sa première couronne mondiale dans la catégorie reine. Il s'agit de la première fois dans l'histoire du MotoGP qu'un pilote d'une équipe satellite est sacré champion du monde. Côté Tricolores, Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) ont mis un terme à leur saison compliquée, sans le moindre podium, en terminant respectivement 11e et 14e.