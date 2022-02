DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : nouvel abandon pour Clément Noël, Alexis Pinturault en embuscade... Suivez la première manche du slalom de Garmisch-Partenkirchen

On prend les mêmes et on recommence. Après un premier slalom samedi remporté par Henrik Kristoffersen devant Loïc Meillard, les piquets et les skieurs sont de retour sur la piste de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), dimanche 27 février. Dix jours après sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin, Clément Noël a connu une course difficile, samedi, en ne franchissant pas la ligne d'arrivée de la seconde manche pour la troisième fois de la saison.

De son côté, Alexis Pinturault n'a pas réussi à redresser la barre après une saison et des Jeux compliqués. Quinzième samedi, il cherchera à retrouver le goût du podium. Avec quatre skieurs en douze points en tête du classement de la spécialité, la course au petit globe est très serrée entre Lucas Braaten, Henrik Kristoffersen, Loïc Meillard et Manuel Feller. La course de dimanche pourrait donc être décisive à deux slaloms de la fin.