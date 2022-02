Coupe du monde de ski alpin : Alexis Pinturault en embuscade, Clément Noël distancé avant la seconde manche à Garmisch-Partenkirchen

La Coupe du monde de ski alpin a repris à Garmisch-Partenkirchen, samedi 26 février à 9h30, après presque trois semaines de Jeux olympiques où les sports d'hiver étaient à l'honneur. Après avoir été sacré à Pékin, le retour à la compétition a été rude pour Clément Noël. Parti avec le septième dossard sur une neige qui se dégrade très vite, le Vosgien a concédé plus d'une seconde sur son principal rival Henrick Kristoffersen, deuxième de la course. Il se classe douzième avant la seconde manche qui démarrera à 12h30.

Capable d'une folle remontée, comme lors des Jeux, Clément Noël peut toujours croire au podium. Juste après lui c'est Alexis Pinturault, l'autre Français candidat à la victoire qui s'est élancé. Après une aventure olympique manquée au terme de laquelle il est revenu sans médaille, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde l'an dernier a réalisé une première manche correcte pour se classer huitième à 89 centièmes de la tête.

Une première position occupée par le Suisse Tanguy Nef. Parti avec le dossard 25, il a surpris tout le monde en prenant la tête devant Kristoffersen. Les deux Norvégiens Lucas Braathen et Sebastian Foss-Solevaag, premier et deuxième du classement général du slalom ont enfourché et ne marqueront aucun point.