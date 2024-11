Coupe du monde de ski alpin : le doublé pour Clément Noël, vainqueur du slalom de Gurgl une semaine après son succès à Levi

L’importance de la confiance en slalom, Clément Noël l’a montrée, dimanche 24 novembre, à Gurgl (Autriche). Victorieux une semaine plus tôt à Levi (Finlande), le champion olympique en titre de la discipline a maîtrisé la piste mieux que personne en première manche, et a mis un sacré coup derrière la tête de ses concurrents qui ne l’ont pas rattrapé au terme de la seconde. Il devance à l'arrivée le Suédois Kristoffer Jacobsen (+0''43) et le Norvégien Atle Lie McGrath (+0''44) pour décrocher sa 12e victoire en Coupe du monde.

Après avoir survolé la première manche avec 88 centièmes d’avance sur Atle Lie McGrath, alors qu’il n’avait "pas un bon feeling" sur une piste "très glacée", Clément Noël s’est fait un peu plus peur lors de la seconde, avec quelques erreurs heureusement sans frais. "J’étais assez confiant mais j’ai eu des sensations bizarres, j’ai fait quelques erreurs, c’était un vrai combat, mais j’avais pris assez d’avance en première manche et c’est le plus important", a-t-il analysé après la course.

Sa première place éjecte son compatriote Steven Amiez du podium, mais le skieur de Courchevel gardait le sourire à l’arrivée. Il confirme sa belle sixième place de la semaine précédente en signant la meilleure performance de sa carrière, juste au pied du podium (4e, +0''60). "Je voulais tout faire pour être sur le podium, mais Clément est trop fort. Il peut gagner toutes les courses s’il skie comme ça. Moi j’ai joué, je me suis amusé, j’ai fait quelques erreurs mais je suis fier de moi et je pense que ça va être un bel hiver", a-t-il réagi au micro d’Eurosport.

Enfin, Paco Rassat, troisième Français engagé en seconde manche, signe son deuxième top 15 en Coupe du monde, avec une 14e place.