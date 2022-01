Coup d'envoi de la CAN, des Bleus en forme avant les JO d'hiver, le feuilleton Djokovic en Australie... Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end de sport

Alors que la pandémie de Covid-19 reprend de plus belle et menace la plupart des compétitions, ce week-end de sport n'a pas échappé aux adaptations sanitaires et à plusieurs reports. Malgré tout, en ski alpin, Alexis Pinturault a retrouvé le podium sur le géant d'Adelboden. Idem pour Perinne Laffont en ski de bosses sur la double manche de Coupe du monde du Mont Tremblant. En biathlon, l'équipe de France a pris la troisième place du relais mixte d'Oberhof. Autant de bonnes nouvelles à quelques semaines du début des Jeux de Pékin (4 au 20 février).

CAN 2022 : la compétition lancée au Cameroun, malgré les craintes sanitaires et sécuritaires

Le top départ de la Coupe d'Afrique des nations a été donné depuis Yaoundé, dimanche, dans une ambiance de fête. Dans un stade d'Olembe rempli à 80%, les Lions indomptables ont répondu présent en parvenant à s'imposer 2-1 face aux Etalons du Burkina Faso. Un premier succès signé du sceau du capitaine Vincent Aboubakar, qui a transformé deux penaltys. Annoncé comme l'un des favoris de la compétition, le Cameroun n'a pas manqué son entrée.

CAN 2022 : grâce à Vincent Aboubakar, le Cameroun ne manque pas son entrée face au Burkina Fasohttps://t.co/2XM3wsZ3rq pic.twitter.com/LCVUpFuF2j — franceinfo (@franceinfo) January 9, 2022

JO d'hiver : les Bleus poursuivent leur belle préparation

Derrière l'intouchable Marco Odermatt, vainqueur de quatre des cinq géants de la saison dont celui d'Adelboden samedi, Alexis Pinturault, 3e, reprend du poil de la bête. Mauvaise nouvelle en revanche pour Victor Muffat-Jeandet, victime d'une fracture de la cheville droite sur le très dangereux slalom de Zagreb, jeudi dernier, et forfait pour les JO.

Toujours en ski alpin, Tessa Worley a signé un deuxième podium de rang en terminant 2e du géant à Kranjska Gora, samedi. La championne de 32 ans vient de terminer 5e, 4e, 1re et donc 2e de ses quatre derniers géants.

❄️ Alexis Pinturault, Perrine Laffont, Emilien Jacquelin... Le Comité olympique français a dévoilé la liste des 26 athlètes ambassadeurs qui voteront pour les deux porte-drapeaux tricolores aux Jeux olympiques #Pekin2022 !



Découvrez la liste https://t.co/n2q5mPZowM — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2022

Du côté de l'équipe de France de biathlon, plusieurs très belles performances ont été réalisées ce week-end. Vendredi, le Grenoblois Emilien Jacquelin a pris la deuxième place du sprint d'Oberhof derrière Alexandr Loginov, tout comme Julia Simon quelques minutes plus tard. C'est également elle qui portera les Bleus, samedi, sur le relais mixte avec un excellent dernier passage pour accrocher une troisième place derrière la Norvège et la Biélorussie. Et dimanche, c'est Quentin Fillon Maillet qui s'est imposé sur la poursuite devant Aleksandr Loginov.

Enfin, en ski de bosses, la championne olympique en 2018 à Pyeongchang Perrine Laffont a réalisé d'excellentes sorties ce week-end. Trois semaines après sa chute à l'Alpe d'Huez, la championne du monde a brillé au Canada avec une deuxième place vendredi et une victoire samedi sur la double manche de Coupe du monde au Mont Tremblant.

Open d'Australie : l'affaire Djokovic monopolise toute l'attention

Pendant cinq jours, on n'a parlé que de lui. De son exemption médicale douteuse, son test positif au Covid à la mi-décembre - 24 heures avant des apparitions publiques sans le masque - de son visa annulé, du conflit politique entre l'Australie et la Serbie, de sa présence en centre de rétention... De tout sauf de tennis et du premier tournoi du Grand Chelem de la saison qui s'apprête à commencer ce dimanche. Le clap de fin de cette "affaire Djokovic" est intervenu dans la nuit de dimanche à lundi, à l'issue d'une audience scrutée par les médias du monde entier...

Handball : les Bleus perdent en Allemagne pour leur dernier match avant l'Euro 2022

Il faut dire que le Covid a tronqué leur préparation. Les handballeurs français se sont inclinés sur le fil contre l'Allemagne (35-34) pour leur unique match amical avant l'Euro 2022, dimanche 9 janvier. Dominés en défense, en manque de rythme, les hommes de Guillaume Gille sont pourtant revenus au score à vingt secondes de la fin, avant de craquer sur un ultime tir de Luca Witzke. Lundi, les Français prendront leurs quartiers en Hongrie après un trajet en bus jusqu'à Szeged, où ils affronteront la Croatie jeudi 13 janvier (20h30) pour leur premier match de l'Euro 2022.