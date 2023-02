Reportage Mondiaux de ski alpin 2023 : de la reconnaissance au stress du portillon, à quoi ressemble la journée des skieurs professionnels ?

Pour le téléspectateur, une course de ski, c’est quelques minutes de descente lors d’une ou deux manches, mais pas plus. Pour le skieur, la journée est pourtant bien plus chargée.

Comme un souffle. Entre l'apparition d'un athlète dans le portillon de départ, et sa disparition derrière les bâches de la raquette d'arrivée, il s'écoule de 45 secondes à deux minutes selon la discipline. Ces deux minutes maximum cachent pourtant de nombreuses heures de travail de l'ombre. Du réveil à l'hôtel aux interviews d'après-course, en passant par la reconnaissance, les multiples échauffements et la longue attente avant le départ.

Pas de repos à l'hôtel

Dévaler les pentes à plus de 120 km/h demande une préparation minutieuse. Les skieuses et skieurs commencent leur journée par un réveil qui pique et un petit-déjeuner à leur hôtel. "Nous, ça va, on prend le petit déj vers 6 heures du matin, on a un peu plus de temps qu'en technique, sourit Bob Pérenzin, technicien de la descendeuse Romae Miradoli. Ensuite je file préparer les skis à 7 heures, pendant que Romane a rendez-vous en bas de la piste vers 8 heures, en général."

Mais avant de rejoindre le front de neige, il faut bien se nourrir. "Le menu varie : des œufs, des féculents, un peu de protéines, des céréales, des fruits. Souvent c'est un buffet et chacun prend ce qui lui convient le mieux. C'est un premier gros repas, qu'ils entretiennent derrière avec des barres de céréales et des apports assez rapides", détaille Romain Vélez, entraîneur du groupe masculin, et coordinateur physique.

Avant de quitter l'hôtel au petit matin, il faut réveiller le corps, par un premier échauffement. "On fait un sport traumatisant pour le corps, donc il y a un vrai moment avec des protocoles pour remettre la machine en route, retrouver l'amplitude des mouvements. Des étirements, des exercices de mobilité, des mouvements actifs", détaille Romain Vélez. Certains y ajoutent une dizaine de minutes de vélo d'appartement.

Vestiaire géant et piste parallèle

Pendant que la station se réveille à peine, les athlètes embarquent sur les télésièges qui les mènent au départ des courses. Objectif : la reconnaissance du tracé, moment déterminant pour la suite. "Ils ont 45 minutes pour prendre les informations sur le tracé, en vitesse lente, précise le coordinateur physique des Bleus. Ils reçoivent les dernières consignes et encouragements."

Une athlète suisse reconnaît la piste de descente de Méribel, le 9 février 2023. (Adrien Hémard-Dohain / Franceinfo: sport)

D'un coureur à l'autre, les habitudes changent selon Jean-Noël Martin, le chef du groupe technique féminin. "Certains vont mettre dix minutes, d'autres vont prendre tout le temps imparti. Certains ont un sens inné plus développé, d'autres étudient les lignes, les mouvements de terrain. C'est très personnel." À l'arrivée, après un débrief avec les entraîneurs pour vérifier que la stratégie est bonne, direction la piste qu'on ne voit pas : celle d'échauffement. Là, plusieurs tracés attendent les athlètes. Ils y multiplient les passages en montant en intensité. "Certains font aussi du ski libre. Chacun a ses habitudes. Il ne faut pas oublier la préparation mentale pour se mettre en condition, notamment la visualisation", ajoute Marco Viale, le boss de la vitesse féminine.

Les préparateurs physiques entrent alors en piste pour échauffer à la carte les athlètes, chacun ayant sa routine. "Dès que les sensations sont bonnes, ils vont au team hospitality, une grande tente, où chacun fait ce qu'il veut après s'être changé. Certains dorment, d'autres lisent, écoutent de la musique, font du yoga. Moi, je mange", sourit Marco Viale. Cette grande tente au départ, ou à mi-parcours, est l'équivalent d'une chambre d'appel en athlétisme ou en natation. L'intimidation et la provocation en moins.

La tente réservée aux athlètes en bas du Roc de Fer de Méribel, à côté du télésiège Legends qui conduit au départ. (ADRIEN HEMARD-DOHAIN/FRANCEINFO: SPORT)

Dans ces grands barnums à l'écart du public, de 100 à 150 m² avec des espaces pour chaque pays, des vélos d'appartement, des télévisions, des lits et de quoi manger, les athlètes se mélangent ou s'isolent, au choix. "Ce n'est pas un moment où l'athlète est concentré, parce qu'il ne peut pas tenir concentré trois heures. Il faut se focaliser deux minutes avant de partir. C'est une ambiance lounge", décrit Marco Viale. Romain Vélez ajoute : "On voit de tout : des mecs qui se conditionnent comme des combattants de MMA. Ils parlent fort, ils se claquent les cuisses, ils claquent leurs skis. D'autres sont très calmes, concentrés sur eux-mêmes".

Pendant qu'une large partie du staff part se positionner le long de la piste, les athlètes se mélangent. "On s'échauffe tranquillement. Je suis amie avec des filles d'autres équipes. On discute, on plaisante", décrit Clara Direz. Pareil pour le descendeur Adrien Théaux : "Je discute avec les autres s'ils ont envie de discuter parce que ce n'est pas le cas de tout le monde [rires]. Il y en a beaucoup qui dorment, qui lisent. Nous, on raconte souvent des conneries".

"Quand la course part, chacun se met dans sa bulle. Moi je prépare mes affaires, je range tout pour que ce soit nickel, ensuite je commence à discuter de la course, mais pas que, jusqu'à quatre minutes avant le départ. Je n'ai pas besoin de longtemps pour me recentrer sur la course." Adrien Théaux, descendeur français à franceinfo: sport

"Moi c'est tout l'inverse d'Adrien, se marre Johan Clarey, je me mets dans une bulle assez opaque. Je parle très peu. Je suis déjà concentré à mort, même si je me force à sourire un peu plus, à être moins fermé, parce que j'en ai besoin pour trouver de l'enthousiasme. Ce sont des cheminements qui ont été travaillés pendant 20 ans, que je contrôle mieux maintenant". Le secret du Tignard ? "J'évacue les idées négatives. Je pense à des choses positives, simples." Autre exemple ? Coralie Frasse-Sombet : "Je fais pas mal de jeux de réaction. J'essaye d'activer le système nerveux. Je saute vite. Je bouge vite les bras. Je fais de l'apnée et je travaille avec la respiration".

Le revers de la médaille

Puis, vient le moment fatidique, le portillon de départ, rejoint un gros quart d'heure avant le départ. L'occasion d'un dernier échauffement sans ski, à l'aide d'élastiques tendus pour réveiller le corps. Le moment aussi de serrer les derniers crochets des chaussures, de remonter les chaussettes et autres genres de tocs, pas toujours rationnels et propres à chacun. "Là, on peut encore leur parler un peu, ils arrivent encore à blaguer, témoigne Régis Meca, kiné des Bleus, Mais cinq minutes avant le départ, le masque tombe. Ils sont dans leur course. Là, il ne faut plus trop leur parler."

La suite, c'est ce que tout le monde voit : la course. Mais la journée ne s'arrête pas au passage de la ligne d'arrivée. Selon sa performance, l'athlète passe plus ou moins de temps dans la raquette d'arrivée, à répondre aux sollicitations médiatiques. S'il est en tête provisoire du classement, il reste assis dans le "hot seat", le siège face caméra réservé au leader. Et si la médaille se confirme, c'est le début d'un autre marathon, entre le protocole et les interviews.

Alexis Pinturault répond à la presse après son sacre en combiné, mardi 7 février 2023. (Quentin Ramelet / Franceinfo: sport)

Le jour de son sacre en combiné, Alexis Pinturault avait ainsi passé plus de deux heures à répondre aux questionx, à monter sur le podium, avant d'aller recevoir sa médaille en début de soirée. "Je sais que sur ce genre d'évènements, chaque épreuve coûte de l'énergie. Le protocole et la cérémonie aussi. Le repos est extrêmement important", glissait alors le héros du jour.

Quand il n'y a pas de médaille, le retour à l'hôtel est plus rapide, avec une priorité : la collation. "Les athlètes n'ont alors pas mangé depuis le matin, même s'ils grignotent des barres de céréales", précise Romain Vélez, qui poursuit : "Ensuite, ils filent aux soins, à la séance vidéo. Quand ils recourent le lendemain, ils vont même skier un peu !". C'est à ce moment que les doigts de fée des kinés et ostéopathes soignent les bobos. Quelques étirements et coups de pédale plus tard, en l'absence d'obligations contractuelles avec ses sponsors, l'athlète peut enfin faire ce qu'il veut de sa soirée. Après une journée bien chargée.