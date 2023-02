Mondiaux de ski alpin 2023 : déception pour Clément Noël qui termine 4e du slalom, Henrik Kristoffersen en or

Le Français, champion olympique de la spécialité il y a un an, a signé le sixième temps de la seconde manche, dimanche.

Trois petits centièmes. Clément Noël pourra nourrir des regrets. Huitième chrono de la première manche du slalom, dimanche 19 février, le skieur de Val d'Isère n'est pas parvenu à rattraper son retard pour monter sur le dernier podium des championnats du monde de ski alpin, échouant à seulement trois centièmes de l'Italien Alex Vintazer. En revanche, et au terme d'une course à couper le souffle, le Norvégien Henrik Kristoffersen a réalisé un second run phénoménal pour décrocher le titre mondial après une remontée fantastique de 15 places. L'autre sensation est venue du grec AJ Ginnis (+0''20), vice-champion du monde et qui confirme qu'il faudra désormais compter sur lui.

Pour venir clore cette quinzaine, il fallait bien un scénario complètement fou alors que le soleil, comme à son habitude depuis le début de ces Mondiaux, avait pris rendez-vous avec le ciel de Courchevel. La neige, bien entretenue, a plus ou moins tenu tout au long de la journée, offrant ainsi un spectacle de toute beauté alors que les tribunes et les bords du tracé affichaient complets.

19 concurrents en une seconde

Dès le matin, et dans une ambiance digne d'un stade de foot, les meilleurs slalomeurs de la planète ont fait le show. Que Henrik Kristoffersen soit sacré champion du monde de la spécialité ne constitue, d'ailleurs, en rien une surprise, tant le Norvégien a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs avec ses 23 victoires en Coupe du monde et ses trois petits globes dans la discipline. Mais ce dimanche, sa victoire est un authentique exploit ! La faute à une concurrence plus rude et dense que jamais puisqu'à l'issue de la première manche, ils étaient 19 à se tenir en une petite seconde. Le nouveau champion du monde n'avait signé que le 16e meilleur chrono sur le premier tracé, à 91 centièmes du plus rapide, l'Autrichien Manuel Feller, finalement septième (+0''67) à l'issue des deux manches.

Du coup, la frustration et la déception sont forcément d'autant plus grandes pour Clément Noël. Le champion olympique en titre, toujours aussi engagé dans sa manière de skier mais auteur d'une grosse faute à mi-tracé à l'occasion du premier run, s'est bien repris dans le second, signant le sixième temps. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour grimper sur la boîte puisqu'il termine au pied du podium (4e, +0''41). De leur côté, Alexis Pinturault, pour ce qui pourrait être l'un de ses derniers slaloms en carrière, a pris la 20e place (+1''40), alors que les jeunes Steven Amiez (27e) et Léo Anguenot (29e) ont réussi leur première, terminant tous les deux dans le top 30.