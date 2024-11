Le patineur français a réalisé, samedi, un programme libre de toute beauté pour finalement s'imposer avec plus de 12 points d'avance sur son dauphin.

Décidément, c'est dos au mur qu'il s'en sort le mieux. Comme lors des Mondiaux de Montréal, où il avait décroché son premier podium en carrière, le Français Adam Siao Him Fa a signé une très belle remontée à l'occasion du Grand Prix de France à Angers, samedi 2 novembre. En s'imposant largement sur le programme libre (171,68 points), le double champion d'Europe en titre, huitième seulement après le programme court, a remis les pendules à l'heure et s'est finalement imposé avec un score cumulé de 246,58 points, devançant confortablement le Japonais Koshiro Shimada (233,84) et l'Américain Andrew Torgashev (233,64).

victoire Adam Siao Him Fa

Seul homme de la compétition à placer, et réussir, deux quadruples sauts, Adam Siao Him Fa a su réagir après son programme court raté de la veille. Sur la magnifique bande originale du film "Dune" de Denis Villeneuve, le patineur de Nice a offert une jolie partition à l'occasion de son nouveau programme, toujours en phase d'expérimentation. Il a d'ailleurs chuté une seule fois, sur un quadruple boucle-piqué, qu'il a retenté puis réussi quelques instants plus tard.

Adam Siao Him Fa, qui a également fait chavrier le public angevin avec son fameux backflip, désormais autorisé en compétition, remporte son troisième Trophée de France consécutif et lance ainsi sa saison de la meilleure des manières.