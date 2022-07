Patinage artistique : Yuzuru Hanyu, double champion olympique et du monde, arrête la compétition pour se consacrer aux spectacles sur glace

(POOL FOR YOMIURI / YOMIURI)

Une légende se retire. Le Japonais Yuzuru Hanyu a annoncé, mardi 19 juillet, mettre fin à sa carrière sportive. Double champion olympique (2014, 2018) et double champion du monde (2014, 2017), auteur de nombreux records mondiaux de points gagnés sur ses programmes court et long, le patineur de 27 ans a marqué la discipline de son empreinte. Yuzuru Hanyu a expliqué vouloir désormais se consacrer aux spectacles sur glace.

"Je ne vais plus me mesurer à d'autres patineurs dans des compétitions", a déclaré le "Prince de la glace" lors d'une conférence de presse à Tokyo. Son retrait des patinoires se limitera aux compétitions puisque le patineur a l'intention de continuer à ravir ses nombreux fans lors de prestations.

Le rêve brisé du triplé olympique

Ces dernières années, le Japonais s'est longtemps battu contre des blessures, notamment à la cheville. Aux derniers Jeux olympiques, à Pékin en février 2022, le double tenant du titre avait terminé au pied du podium, détrôné par l'Américain Nathan Chen. Yuzuru Hanyu avait chuté par deux fois dès le programme court, brisant ses rêves de triplé. Il n'avait pas participé dans la foulée aux Mondiaux de la discipline à Montpellier.

En conservant l'or olympique à Pyeonchang en 2018, quatre ans après sa première consécration à seulement 19 ans à Sotchi, Yuzuru Hanyu avait réalisé un exploit qui n'avait plus été vu depuis soixante-six ans. Au Japon, Yuzuru Hanyu est un héros national : il est devenu, en 2018, le plus jeune récipiendaire du Prix d'honneur de la nation, l'une des plus hautes distinctions du pays.