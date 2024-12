Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, leur carrière en quatre grands moments

C'est la fin du bal. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui formaient le deuxième couple le plus titré de l'histoire en danse sur glace – derrière les Soviétiques Lioudmila Pakhomova et Alexandr Gorshkov – ont annoncé leur retraite sportive, mardi 3 décembre. Les deux Français ont marqué l'histoire de leur sport, repoussant sans relâche les limites de leur discipline et multipliant les records du monde.

Ils tirent leur révérence avec au compteur un titre olympique, cinq titres mondiaux et européens, et sept titres de champions de France. L'occasion de retracer les moments marquants d'une carrière qui les place parmi les plus grands couples de l'histoire du patinage artistique.

É té 2014 : départ à Montréal et début du succès

Deuxièmes des championnats du monde juniors 2013, vainqueurs de plusieurs Grands Prix juniors, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron forment un couple prometteur, mais ils ne comptent qu'une seule saison au niveau international senior quand ils décident de déménager à Montréal. Ils quittent Lyon pour le Québec avec leur entraîneur Romain Haguenauer, qui les suit depuis 2010.

C'est le point de départ d'une longue carrière construite outre-atlantique, avec l'aide des entraîneurs canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, vice-champions du monde de danse en 2006 et 2007, mais aussi de la professeure de théâtre, Catherine Pinard, ancienne artiste du Cirque de Soleil. L'incipit, également, de leur première saison de domination du patinage mondial.

Hiver 2015 : premiers sacres aux Championnats du monde, d'Europe et de France

Après leur premier titre national acquis au début de l'hiver, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron battent les champions du monde et d'Europe en titre, le couple italien Anna Cappellini et Luca Lanotte, aux championnats d'Europe 2015. Pour leur deuxième participation seulement, ils étonnent par leur maturité et l'harmonie de leur couple, dans une discipline qui demande habituellement une grande expérience pour briller au plus haut niveau.

Un exploit réédité quelques semaines plus tard, aux championnats du monde, actant définitivement leur changement de dimension. "C'est le programme que je voulais pour qu'ils sortent de l'enfance", avait confié à l'AFP leur entraîneur, Romain Haguenauer, après leur premier titre mondial. C'est aussi le premier d'une longue série de programmes spectaculaires, qui vont offrir au couple l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de leur discipline.

2018 : médaille d'argent aux Jeux olympiques

Pour leurs premiers Jeux olympiques, à Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'avancent parmi les favoris, comptant déjà deux titres mondiaux et quatre titres européens à leur palmarès. Ils ont pour principaux concurrents le couple canadien composé de Tessa Virtue et Scott Moir, qui les ont privés d'un troisième titre de rang aux Championnats du monde en 2017. Les Canadiens rééditent leur performance et privent le couple français du titre olympique, en établissant un nouveau record du monde (206,07 points).

JO 2018 : le couple Papadakis-Cizeron médaillé d'argent

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, gênés pendant le programme court par la robe de la danseuse, qui s'est détachée dès les premiers mouvements, doivent se contenter de l'argent et nourrissent d'amers regrets. "Mon pire cauchemar est arrivé aux JO", avait réagi Gabriella Papadakis après le passage du couple français.

2022 : champions olympiques à Pékin

L'année de la conjuration. Après le crève-cœur des Jeux de Pyeongchang, ceux de Pékin offrent enfin le titre qui manquait au palmarès de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Auteur d'une performance irréprochable, le couple domine l'épreuve de danse rythmique et celle de danse libre, pour battre son propre record du monde (226,98 points) et décrocher le sacre olympique tant attendu.

Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron remportent leur première médaille d'or olympique

"Le podium de 2018 était désagréable, mais il a rendu notre titre olympique encore plus beau", confie Gabriella Papadakis à franceinfo après cette consécration. C'est en France, à Montpellier, que le couple vit sa dernière grande compétition et s'offre un cinquième titre mondial en mars 2022, établissant au passage les nouveaux records du monde de la danse rythmique, de la danse libre et du score total (229,82 points). Des performances encore inégalées, depuis que le couple a annoncé faire une pause, puis prendre sa retraite sportive.