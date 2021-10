Chine : le succès du ski en salle à Canton

À Canton, en Chine, malgré la température annuelle moyenne de 20°C, il est possible de chausser ses skis pour goûter aux joies de la glisse. Un groupe d’amis pratique d’ailleurs plusieurs fois par semaine son sport favori, le snowboard. Direction l’un des plus grands parcs de ski en salle au monde, implanté dans un centre commercial en plein cœur de la ville. D’une superficie de 50 000 mètres carrés, le Sunac Snow Parc propose cinq pistes pour tous les niveaux, un télésiège et autres remontées mécaniques. "C’est le meilleur endroit pour skier en intérieur, je viens très souvent après le travail", explique une jeune femme.

2 000 skieurs par jour

Le parc, ouvert il y a trois ans, accueille 2 000 skieurs par jour et 3 000 le week-end. C’est une véritable station de ski à zéro mètre d’altitude. L’entrée coûte 40 euros, tenue et équipements compris. À l’intérieur, il fait -6°C partout et en permanence. Tout est constant, pas de vent ni de soleil, et la neige est toujours au rendez-vous. Jusqu’à récemment, le ski était considéré comme un loisir cher et inaccessible, mais la Chine s’éveille désormais aux sports d’hiver avec ce type de complexes.