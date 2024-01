Une Coupe de France sans surprise, la 50e de Stéphane Peterhansel, les biathlètes françaises intraitables... Le récap sport du week-end

Le relais féminin tricolore a remporté sa première victoire de la saison en biathlon, dimanche 7 janvier 2024. Stéphane Peterhansel a égalé le record du nombre de victoires d'étapes sur le Dakar, quand les 32es de finale de la Coupe de France ont rendu leur verdict sans grande surprise.

Biathlon : première victoire en relais pour les Françaises à Oberhof

Le relais français féminin a remporté, dimanche, sa première victoire de la saison en relais à Oberhof (Allemagne). Sur le 4x6 km, Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau et Julia Simon ont dominé la Norvège (2e) et la Suède (3e), grâce à un dernier passage réussi de la lauréate de la poursuite samedi. Le relais féminin enregistre son meilleur résultat de la saison, après la cinquième place à Östersund (Suède), puis la troisième à Hochfilzen (Autriche). La concrétisation de beaux résultats individuels, les Françaises cumulant sept victoires en dix épreuves individuelles cette saison en Coupe du monde.

Ski de fond : grande première pour Jules Lapierre, Hugo Lapalus troisième du Tour de ski

Jules Lapierre s'est imposé, dimanche, sur la mass-start de Val di Fiemme (Italie), devant l'Allemand Friedrich Moch et son coéquipier tricolore Hugo Lapalus. Il signe ainsi sa première victoire en Coupe du monde à 28 ans. L'Isérois avait déjà fini troisième de cette étape il y a un an. Arrivé une vingtaine de secondes derrière, le fondeur de 25 ans Hugo Lapalus a terminé troisième de la course mais surtout troisième au classement général du Tour de ski. Une performance historique, puisqu'il n'est que le deuxième Français de l'histoire à monter sur le podium de la compétition, après Maurice Magnificat en 2021 (2e).

Dakar 2024 : Stéphane Peterhansel, la 50e rugissante

Le Français Stéphane Peterhansel a signé, dimanche, entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi, sa cinquantième victoire d'étape, lors de la deuxième spéciale du Dakar 2024. Il égale ainsi le record du Finlandais Ari Vatanen, quadruple vainqueur de la compétition. L'homme aux quatorze succès (six en moto, huit en auto) a terminé cette longue spéciale de 463 km avec 29 secondes d'avance sur son compatriote Sébastien Loeb (Prodrive). Son coéquipier chez Audi, Carlos Sainz, s'est lui emparé de la tête du général, quand le Français pointe à 13'16" en neuvième position.

Coupe de France : les clubs de Ligue 1 assurent, Lorient, Metz et Lens éliminés

Pas de frissons lors des 32es de finale de Coupe de France ce week-end. Les clubs de Ligue 1, qui faisaient leur entrée en lice dans la compétition, ont globalement assuré. Seul Lorient s'est fait surprendre par Sochaux samedi (défaite 2-1), quand Metz et Lens sont respectivement tombés face à Clermont (1-2) et Monaco (2-2, 6-5 tab), rivaux de première division. Nantes, Brest, Montpellier, Strasbourg, Nice, Rennes, Le Havre, Lyon, Marseille et Toulouse se sont tous qualifiés en 16es de finale. À noter le gros carton de Lille, qui s'est imposé 12-0 contre les Martiniquais de Golden Lion samedi, et celui du PSG contre Revel (9-0), dimanche.