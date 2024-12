Les Bleues en demies de l'Euro de hand, la renaissance des biathlètes français, la rentrée en Champions Cup... Le récap' sport du week-end

A l'approche de Noël, les sportifs passent leur commande au Père Noël. Eric Perrot a eu la belle surprise de recevoir en avance le dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon, dimanche 8 décembre, et l'équipe de France de hand, qui a demandé une victoire à l'Euro, s'en rapproche. En Formule 1, les cadeaux ont fini d'être distribués à Abou Dhabi.

Biathlon : cocorico à Kontiolahti

La première étape de Coupe du monde de biathlon se termine bien pour les Français. Après le succès d'Emilien Jacquelin sur le sprint à Kontiolahti (Finlande) vendredi, c'est Eric Perrot qui s'est imposé sur la première mass start de la saison, devant Quentin Fillon Maillet, dimanche. Il signe sa deuxième victoire en Coupe du monde et repart de Finlande avec le dossard jaune de leader de la Coupe du monde, qu'il porte pour la première fois de sa carrière, avec un point d'avance au classement sur le Norvégien Sturla Holm Laegrid.

Chez les Françaises, Julia Simon, en difficulté depuis le début de la saison, a retrouvé le podium avec une belle deuxième place sur la mass start derrière l'intouchable Elvira Oeberg, trop forte sur les skis.

Handball : les Bleues qualifiées pour les demi-finales de l'Euro

Une victoire maîtrisée, pour une sixième demi-finale consécutive en compétition majeure. Les Bleues ont assez facilement disposé de la Suède, dimanche, lors de leur troisième match du tour principal de l'Euro (31-27). Grâce à une très bonne première période, les joueuses de Sébastien Gardillou ont creusé leur avance au score et les Suédoises ne sont jamais revenues à moins de trois buts en seconde période. Elles affronteront la Hongrie, lundi, pour une finale de groupe. Une victoire leur assurera la première place et leur évitera de croiser la Norvège en demi-finales.

Rugby : une bonne rentrée en Champions Cup pour les clubs français

Huit clubs français engagés pour six victoires lors de la première journée de Champions Cup ce week-end. Vendredi soir, La Rochelle avait montré la voie en s'imposant face à Bath (24-20), et a été suivie par Clermont (28-0 face à Trévise), Toulon (24-14 face aux Stormers) et le Racing 92 (23-12 face aux Harlequins), samedi. Toulouse et Bordeaux-Bègles ont aussi signé des cartons dimanche, avec des victoires respectivement contre l'Ulster (61-21) et Leicester (42-28). Seuls le Stade Français, défait face au Munster (33-7) et Castres, balayé par Northampton (38-8) se sont inclinés.

Journée 1 : le résumé de Stade Toulousain vs Ulster Rugby Le résumé. (FRANCETVSPORT)

Des sélections nationales étaient également engagées en rugby à 7 ce week-end, avec l'étape sud-africaine du Seven Series. Les Françaises ont décroché la médaille de bronze, et l'équipe de France masculine, championne olympique en titre, s'est inclinée en finale contre l'Afrique du sud (26-14).

Formule 1 : Lando Norris offre le titre constructeurs à McLaren

Les Ferrari ont tout tenté, mais Lando Norris a assuré, dimanche à Abou Dhabi, pour offrir à McLaren son premier titre constructeurs depuis 1998. Le Britannique a mené le dernier Grand Prix de la saison du premier virage jusqu'au passage de la ligne finale, pour remporter un quatrième succès en carrière. McLaren termine finalement la saison avec 14 points d'avance sur Ferrari. Déjà sacré champion du monde au classement des pilotes, Max Verstappen a quant à lui fini sixième. Pour sa dernière course avec Mercedes, Lewis Hamilton s'offre une cinquième place.

Foot : Paris encore freiné, Marseille et Monaco en profitent

Sans un Kylian Mbappé - qui s'est expliqué sur les polémiques des derniers mois dans une interview - pour finir ses actions, le PSG a encore manqué d'efficacité face à Auxerre, vendredi (0-0).

Les hommes de Luis Enrique ont tiré 22 fois au but, sans succès, une semaine après un match nul embarassant contre Nantes (1-1). Des pertes de points qui profitent à Monaco et Marseille, qui reviennent à cinq unités des Parisiens grâce à leurs victoires respectives contre Toulouse (2-0) et Saint-Etienne (2-0).