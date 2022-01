Le biathlon, de sport méconnu à discipline appréciée : "J'ai l'impression de vivre l'âge d'or de ma discipline"

Le biathlon, sport encore confidentiel il y a quelques années, est de plus en plus connu des Français, même si son nombre de licenciés peine à décoller.

Au fond de la vallée du Bouchet, au Grand-Bornand (Haute-Savoie), un petit groupe de jeunes biathlètes s'entraîne sur le pas de tir recouvert d'une épaisse couche de neige. Seules leurs carabines brisent le silence de la montagne. "Ça fait plaisir de voir autant de gens s'intéresser à cette discipline", se félicite Théo Guiraud-Poillot, qui pratique le biathlon depuis cinq ans. Couché au sol pour tenter d'atteindre les cinq cibles, il explique que "ça évolue beaucoup depuis quelques années".

Alors que les Jeux olympiques d'hiver démarrent vendredi à Pékin, la discipline est en effet de plus en plus connue des Français. Encore très confidentiel il y a dix ans, ce sport a bénéficié d'une médiatisation croissante qui lui a assuré une meilleure exposition, notamment à la télévision.

Malgré cette popularité, la pratique reste plus limitée, avec moins de 6 000 licenciés. "Plus ça va, plus les jeunes veulent faire du biathlon", note quand même Joanny Rochet, entraîneur au ski club du Grand-Bernand, berceau historique du biathlon en France. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à intégrer les clubs.

Un ambassadeur nommé Martin Fourcade

Le succès était pourtant loin d'être garanti il y a quelques années encore. Ce sport était même méconnu quand Quentin Fillon-Maillet a démarré sa carrière. "Il a fallu expliquer aux gens que le biathlon n'était pas de la course à pied et du vélo, de l'équitation et de la canne à pêche", se souvient l'actuel leader de la Coupe du monde. "Maintenant, on n'a plus à expliquer nos sports. Les gens nous connaissent et nous reconnaissent. J'ai l'impression de vivre l'âge d'or de ma discipline."

Celui qui a incarné l'essor de la discipline en France, c'est bien sûr Martin Fourcade. "Quand j'ai découvert mon sport à l'international, il y avait déjà une exposition importante en Autriche, en Allemagne et dans tous les pays scandinaves. En France, on était sur un sport peu médiatisé", se remémore le quintuple champion olympique, sept fois vainqueur de la coupe du monde et aujourd’hui retiré des pistes.

"J'ai beaucoup donné pour que le biathlon soit plus exposé." Martin Fourcade à franceinfo

Pour en développer la pratique, "il y a la possibilité de développer du biathlon plutôt de façon 'loisir', avec des parcours d'orientation ou du tir laser qui peuvent aussi susciter de l'intérêt et plus de licenciés pour la fédération", explique Anne-Chantal Pigelet, la présidente de la Fédération française de ski. Les résultats de l'équipe de France contribuent à l’élan de ce sport, en attendant mieux dès samedi pour les JO de Pékin.