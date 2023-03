Biathlon : Julia Simon remporte le gros globe de la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière

La Française, très solide sur les 7,5 km du tracé d'Oslo, a pris la cinquième place du sprint.

L'attente, c'est le plaisir. Julia Simon, qui pouvait être sacrée dès vendredi sur le sprint a dû attendre 24 heures supplémentaires pour toucher le Graal. L'épreuve a en effet été reportée en raison des mauvaises conditions météo mais cela n'a pas entravé la marche victorieuse de la Française. A 26 ans, et après une saison qu'elle aura survolée avec 3 victoires et 10 podiums, la native d'Albertville a signé, samedi 18 mars l'une des plus belles pages de l'histoire des sports d'hiver tricolores. C'est la 4e biathlète a s'adjuger le classement général de la Coupe du monde chez les dames. Elle succède à Sandrine Bailly, dernière lauréate française en 2005.

La régularité récompensée

Avec 144 points d’avance au général sur sa dauphine, l’Italienne Dorothea Wierer, Julia Simon n’avait besoin que d’une septième place samedi pour remporter le tout premier gros globe de cristal. Elle a fait mieux que ça. Avec une seule faute au tir et surtout un finish très costaud sur les skis, la Tricolore s'est classée cinquième d'un sprint remporté par l'intouchable Denise Hermann-Wick, qui, avec ce nouveau succès, remporte la Coupe du monde de la spécialité.

"C'est l'aboutissement de 4-5 ans de travail. J'ai travaillé depuis toujours pour ça de me hisser parmi les meilleures", soufflait une Julia Simon tout juste sacrée au micro de la chaîne l'Equipe. "C'est l'aboutissement d'un hiver monstrueux de ma part. Je ne pensais pas pouvoir être aussi régulière. Cette année j'ai pu faire une saison incroyable. Pour le moment, j'ai envie de me rendre compte de tout ça. On va boire un coup ce soir, pour passer un moment avec le staff. Car c'est un travail d'équipe avec les coaches, les techniciens, et j'ai envie de les remercier ce soir".