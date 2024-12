Biathlon : intouchable, Emilien Jacquelin remporte le sprint de Kontiolahti

Il n'était pas le favori du jour, mais Emilien Jacquelin a surpris son monde. Le natif de Grenoble a dominé le sprint 10km de Kontiolahti, vendredi 6 décembre. Parti très fort, il a signé un 10/10 au tir et n'a pas flanché sur les skis (2e temps), s'imposant avec 18 secondes d'avance sur le Suédois Sebastian Samuelsson. L'Allemand Philipp Nawrath complète un podium sur lequel ne montera aucun Norvégien.

A titre individuel, cette victoire signifie la fin d'une longue attente pour Jacquelin, qui n'avait plus remporté de course en Coupe du monde depuis le 19 décembre 2021, lors de la mass-start du Grand-Bornand. Ce succès est le 4e du biathlète de 29 ans dans la compétition, le premier sur un sprint.

"Ce n'est que le début"

"Depuis 2020-2021, j'avais perdu un peu de rage. Elle venait et repartait... Depuis la préparation [de cette saison], j'ai faim et je n'ai pas envie de me mettre de barrières. J'étais dans la paresse mentale. Je n'avais pas le droit de faire ça. Mon standing était plus haut. Aujourd'hui, j'ai fait une course propre de A à Z", a réagi le vainqueur du jour au micro de la chaîne L'Equipe.

Le 10/10 pour Emilien Jacquelin ! 23 secondes d'avance sur Wright, d'autres favoris sont déjà allés sur l'anneau de pénalité.



Suivez la course en direct ici > https://t.co/nuq41wzRDA



#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/69stFv63rM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 6, 2024

Après les deux premières courses individuelles du calendrier, l'équipe masculine tricolore égale déjà son total de victoires de la saison passée (Eric Perrot à Soldier Hollow, déjà sur un sprint). Emilien Jacquelin espère que les deux saisons précédentes, décevantes, seront vite de l'histoire ancienne. "On a beaucoup travaillé. Ce n'est pas exceptionnel, c'est normal et ce n'est que le début. J'ai dit à Quentin [Fillon Maillet] que si j'étais capable de faire ce genre de courses, il l'était aussi", a appuyé Jacquelin, sérieux et loin d'être euphorique.

"Pas dans [son] assiette", Fillon Maillet a terminé 30e, à 1'33" de son compatriote. Antonin Guigonnat a accroché une jolie 10e place à 1'07", un dixième devant Eric Perrot. Le prochain rendez-vous pour les biathlètes masculins est dimanche, toujours à Kontiolahti, avec une mass-start (14h30).