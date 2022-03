Coupe du monde de biathlon : les Bleus terminent à la troisième place du relais de Kontiolahti, derrière la Norvège et la Suède

Le biathlon français nous avait habitué au meilleur, lors des derniers Jeux olympiques. Sa troisième place du jour confirme sa bonne forme actuelle. Sur la neige de Kontiolahti, en Finlande, le relais masculin a terminé sur la troisième place du podium (+12’4") derrière les Norvégiens, vainqueurs, et les Suédois, vendredi 4 mars, dans le cadre de la coupe du monde de biathlon.

Pour s’adjuger ce titre, la bataille a fait rage jusque, sur le dernier pas de tir, où, Allemands, Suédois, Norvégiens et Français étaient encore au coude à coude. Face aux pioches de ses concurrents directs, le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen a réalisé un sans-faute. De quoi prendre assez d’avance sur Quentin Fillon Maillet, Sebastian Samuelsson et Philipp Nawrath.

Après un départ moyen d’Antonin Guigonnat (trois pioches), Émilien Jacquelin a remis les Bleus en tête de la course, plus rapide sur les skis et presque infaillible au tir (une seule pioche). À l’issue de son passage, le biathlète de Grenoble a laissé son relais dans de très bonnes conditions à son coéquipier, Simon Desthieux. Progressivement, l’avance des bleus, qui est monté jusqu’à 30 secondes, a fondu comme neige au soleil. De quoi promettre un dernier tour plein de suspense. Irrésistible aux Jeux olympiques, Quentin Fillon Maillet, plus long que ses adversaires sur le tir mais tout autant précis (une pioche), n’a rien pu faire face au réalisme clinique de son vis-à-vis norvégien.