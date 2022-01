DIRECT. Coupe du monde de biathlon : le Russe Anton Babikov prend provisoirement la tête après un sans-faute au tir, suivez l'individuel d'Antholz-Anterselva

Course la plus longue (20 km) et la plus exigeante en biathlon, l'individuel fait son retour à Antholz-Anterselva jeudi 20 janvier. Lors de la première de la saison à Östersund, fin novembre, Sturla Laegreid s'était imposé grâce à un 20/20 au tir. Bien reposé après avoir fait l'impasse sur l'étape de Ruhpolding le week-end dernier pour préparer les Jeux olympiques, le Norvégien souhaite rééditer sa performance.

Côté Bleus, Quentin Fillon Maillet sort d'un week-end plein avec des victoires sur le sprint et la poursuite qui ont conforté sa place de leader au classement général. Le Jurassien dispose désormais d'une avance confortable de quasiment 100 points sur le Suédois Sebastian Samuelsson.

Emilien Jacquelin, Simon Desthieux ou encore Fabien Claude pourraient se mêler à la lutte pour la victoire.