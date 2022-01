Coupe du monde de biathlon : nouvelle démonstration de Quentin Fillon Maillet sur le sprint de Ruhpolding

Le Tricolore a remporté une nouvelle victoire en sprint dans les Championnats du monde, jeudi. Eric Perrot et Simon Desthieux terminent dans le Top 10.

Le Champagnolais continue de briller sur cette Coupe du monde de biathlon. Fort de son sang-froid et de sa puissance sur les skis, Quentin Fillon Maillet a décroché une nouvelle victoire au sprint (10 km) de Ruhpolding, en Allemagne, jeudi 13 janvier. Impérial derrière la carabine, le tricolore a réalisé la course parfaite, avec un sans-faute face aux cibles (10/10) pour signer sa 10e victoire en varrière sur le circuit.

Il se classe juste devant Benedikt Doll (+7''2) et Anton Smolski (+32''1). Un sprint qui lui permet surtout de creuser l'écart sur ses poursuivants au classement général (521 points au total), dont Emilien Jacquelin (2e, 449 points).

Quentin Fillon Maillet sur son nuage ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/xOO58wb6di — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 13, 2022

"Je suis parti mentalement dans les bonnes conditions. Le fait qu'Emilien parte avant, ça donne une ligne de mire à aller chercher. Je n'ai pas eu peur aux tirs, sur les skis non plus. Je suis très satisfait de ma course", a déclaré le vainqueur du jour au micro de la chaîne L'Équipe, d'une joie discrète.

Jacquelin dans le dur

De son côté, l'Isérois est totalement passé à côté de son sprint et ne parvient toujours pas à faire le plein aux tirs (6/10). Après un 4/5 sur le tir couché, il est ressorti à 2/5 sur le debout. Un résultat insuffisant pour accrocher le podium.

À noter également la superbe course du jeune Eric Perrot (20 ans), qui a décroché un incroyable 10/10 aux tirs pour son septième départ en Coupe du monde. Lui qui n'avait jamais fait mieux que 36e durant sa petite carrière a décroché son premier Top 10 en finissant 8e.

"Je suis super content d’avoir fait une course pleine", a réagi le jeune biathlète au micro de la chaîne L'Équipe. "C’est du pur régal. J’ai envie d’élever mon niveau, de réussir à aller chercher des choses meilleures d’un point de vue technique. Je prends la course d'aujourd’hui comme une superbe course de référence."

Simon Desthieux termine quant à lui juste derrière, à la 9e position. Les autres grands favoris, Sebastian Samuelsson (2e en sprint et 3e au général) et Alexandr Loginov (3e en sprint), ont respectivement terminé 18e et 29e.