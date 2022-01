Coupe du monde de biathlon : la France de Julia Simon termine 3e du relais mixte d'Oberhof, la Norvège l'emporte

L'équipe de France peut dire merci à Julia Simon. Partie en 7e position après les trois premiers passages du relais mixte d'Oberhof, samedi 8 janvier, la biathlète d'Albertville a opéré une folle remontée. Dans son sillage, les Bleus ont gagné quatre rangs, pour grappiller in extremis une place sur le podium, devant l'Italie, l'Allemagne, la Russie et la République Tchèque. La Norvège termine finalement en tête, devançant la Biélorussie.

L'affaire n'était pourtant pas aisée. L'équipe de France n'a jamais réellement pesé sur ce relais. "C'est une incompréhension", déclarait même Simon Desthieux à l'issue de son passage - en deuxième position - au micro de la chaîne L'Equipe. Comme lui, Antonin Guigonnat et Anaïs Bescond ont subi la folle cadence imprimée par la Norvège des frères Boe. Avec 11 pioches au total, les Français ont globalement manqué de précision au tir.

Quel dernier relais de Julia Simon ! La France devrait aller chercher un podium sur ce relais, derrière la Norvège et la Biélorussie



Suivez le dernier tour ici > https://t.co/KlFMzhAYmq#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/VjgyYO0OK6 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 8, 2022

Julia Simon confirme sa bonne forme

Dans un relais très ouvert derrière le duo Norvège-Biélorussie, la France a tiré son épingle du jeu grâce à Julia Simon. L'air allemand lui va bien : la championne du monde de relais mixte simple a confirmé sa belle prestation de la veille, terminant deuxième du sprint. Après un début de saison difficile, son retour en forme tombe à point nommé, quatre semaines avant le début des Jeux olympiques de Pékin.

Faut-il s'inquiéter pour le biathlon français à l'issue de cette prestation mitigée malgré le podium ? Sans doute pas. Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet manquaient à l'appel samedi, et la forme générale des Bleus depuis le début de saison (23e podium) incite plutôt à l'optimisme. Et ce même si les Norvégiens, vainqueurs à Oberhof, comptent plus de deux minutes d'avance à l'arrivée.