Coupe du monde de biathlon : Julia Simon signe la première victoire française de la saison sur la poursuite de Kontiolahti

Après le podium d'Emilien Jacquelin, la poursuite de Kontiolahti sourit aux Français, dimanche 4 décembre. Julia Simon a remporté l'épreuve d'une main de maître, sa cinquième victoire en carrière, la deuxième en poursuite. La Française a devancé l'Italienne Dorothea Wierer et la Suédoise Elvira Oeberg, grâce à son sans-faute au tir. La Savoyarde lance idéalement la saison tricolore avec ce premier succès de l'hiver.

Frustrée par sa 16e place samedi sur le sprint après avoir manqué son tir debout, Julia Simon s'est remise la tête d'aplomb dès son premier passage sur le pas de tir. Son retour dans le peloton de tête acté, la médaillée d'argent sur le relais mixte lors des JO de Pékin a joué les yeux dans les yeux avec ses rivales, se portant aux commandes du groupe de tête, et dictant le tempo sur le pas de tir. Et à mesure que Simon faisait tomber les cibles, la liste de ses concurrentes pour la gagne s'amenuisait.

D'un quatuor en sortant du troisième tir, la gagne s'est finalement jouée en tandem, la Tricolore étant suivie par Dorothea Wierer. Mais ce dimanche, rien ne pouvait résister à Julia Simon, impeccable à la carabine, et "meilleure des autres" sur les skis derrière les sœurs Oeberg, habituées du fait. Elle qui avait connu un sérieux retard à l'allumage et le doute fin 2021 à Östersund débute cette fois idéalement son exercice. Et elle confirme sa montée en puissance parmi le gratin mondial, après ses cinq podiums l'an passé.

C'est fou ça



1️⃣6️⃣▶



What an incredible performance by Julia Simon to take the victory in the Kontiolahti Pursuit



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/Bf3GwsNfAY