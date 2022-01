Coupe du monde de biathlon : Emilien Jacquelin, 2e du sprint d'Oberhof derrière Alexandr Loginov, conforte sa première place au général

Il y avait du vent, du brouillard, et une sévère bagarre entre Alexandr Loginov et Emilien Jacquelin, vendredi 7 janvier, à l'occasion du sprint d'Oberhof. Et à la fin, c'est le Russe qui l'a emporté. Un succès construit grâce à sa précision sur le pas de tir (9/10).

Emilien Jacquelin, qui domine le classement général, a pu compter sur un très bon temps de ski pour s'inviter sur le podium mais aussi sur sa rapidité sur le pas de tir avec très peu de déchets (8/10). Il termine finalement en deuxième position, à un peu plus de six secondes de Loginov. Le Norvégien, Sturla Holm Laegreid, complète le podium (+15.1).

Loginov en termine avec le meilleur temps



Suivez le sprint en direct > https://t.co/wySGWxHo04#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/hKg09o8niY — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 7, 2022

"C'est une très belle opération, je ne m'attendais pas à ce que le 8/10 paie autant, a t-il commenté sur les antennes de la chaîne L'Equipe. Sur le tir couché, je ne veux pas dire que j'ai eu de la chance, mais les conditions étaient assez stables (...) Il y avait moyen d'aller chercher le 10/10 aujourd'hui mais je suis quand même très satisfait de ce que je mets en place derrière la carabine".

Fillon Maillet 8e, des favoris décevants

Satisfait, le biathlète tricolore peut l'être puisqu'il conforte ainsi sa première place en tête de la Coupe du monde devant son dauphin et compatriote, Quentin Fillon Maillet, qui a terminé 8e (+29.5) alors que le tenant du titre, Johannes Boe (25e, +1:22.1), n'y arrive toujours pas. Alors qu'il avait remporté deux sprints cet hiver, le Suédois Sebastian Samuelsson a également connu des difficultés en terminant à une décevante 14e position (2 fautes, +54.2).

Après d'excellents résultats à Annecy Le Grand-Bornand, les tricolores confirment qu'il faudra compter sur eux le mois prochain, à l'occasion des Jeux olympiques. Avant l'échéance tant attendue, il faudra encore s'affirmer dès samedi lors du relais mais aussi, et surtout, dimanche à l'occasion de la poursuite.