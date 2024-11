Biathlon : Martin Fourcade récupère un sixième titre olympique après la suspension pour dopage du Russe Evgeny Ustyugov

Le biathlète français décroche la médaille d'or de la mass start des JO 2010, à Vancouver, et redevient l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux.

Retraité depuis quatre ans, mais de nouveau médaillé olympique. Deuxième de la mass start des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, derrière Evgeny Ustyugov, Martin Fourcade récupère l'or. En raison d'anomalies sur son passeport biologique, le Russe a été reconnu coupable de dopage et déclassé de tous ses résultats entre 2010 et 2014 après le rejet de son appel devant le Tribunal arbitral du sport, mardi 26 novembre. L'Equipe de France olympique et le ministre des Sports Gil Avérous ont donc confirmé sur X (ex-Twitter), que Martin Fourcade se voyait attribuer le titre, son sixième sacre olympique. Il redevient l'athlète français le plus médaillé des Jeux olympiques, devant Teddy Riner qui l'avait égalé à Paris (5).

La lutte antidopage est un combat de longue haleine, indispensable pour des compétitions intègres et éthiques.@martinfkde récupère aujourd’hui le 6e titre olympique qui aurait dû lui revenir il y a 14 ans, mais l’émotion du jour J est perdue à jamais.



Bravo à cet immense… https://t.co/WpdmL5ysEo pic.twitter.com/rxThj39UM5 — Gil Avérous (@GilAverous) November 26, 2024

"La chambre d'appel du TAS a confirmé les conclusions de la chambre antidopage du TAS, qui avait établi que M. Ustyugov avait commis une violation de la réglementation antidopage sur la base d'anomalies identifiées dans le passeport biologique de l'athlète", écrit l'IBU (Fédération internationale de biathlon). Mais, en dernier recours, l'ex-biathlète russe "peut faire appel de cette décision devant le tribunal fédéral suisse", exclusivement sur des "motifs procéduraux limités", précise la fédération internationale.

Le combat de Fourcade contre le dopage récompensé

Très engagé dans la lutte contre le dopage, notamment celui des athlètes russes, Martin Fourcade voit son combat récompensé. Chronologiquement, cette médaille réattribuée devient sa première en or, puisqu'il était monté pour la première fois sur le podium olympique, derrière Evgeny Ustyugov, lors de cette mass start de Vancouver, à l'occasion de ses premiers JO, à 21 ans. "Je suis vice-champion olympique à Vancouver. Cela fait partie de mon parcours et de mon histoire. Je n'échangerais pour rien au monde la couleur de ma médaille et les émotions vécues ce jour-là. J'espère qu'Ustyugov perdra son titre si cette histoire est vraie. Je ne serais, par contre, pas plus heureux avec l'or", affirmait-il au Monde en 2018.

Martin Fourcade, 36 ans, devenu membre du Comité international olympique (CIO) en 2022, brigue actuellement la présidence du futur comité d'organisation des JO 2030 attribués aux Alpes françaises.