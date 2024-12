Biathlon : Lou Jeanmonnot remporte l'individuel court de Kontiolahti et envoie un message fort à ses adversaires

La course parfaite. Auteure d'un 20 sur 20 face aux cibles, Lou Jeanmonnot a remporté, mercredi 4 décembre, l'individuel court (12,5 km) de Kontiolahti (Finlande), première étape de la Coupe du monde de biathlon. La Franc-comtoise, deuxième du classement général 2023-2024 et bien décidée à jouer le gros globe de cristal cette saison, s'empare du premier dossard jaune de leader, qu'elle portera samedi à l'occasion du sprint.

La Française s'est imposée devant les Suédoises Ella Halvarsson (+12''3) et Elvira Oeberg (+56''4) alors que la jeune Océane Michelon (22 ans) a décroché son premier top 7 en carrière.

LA VICTOIRE POUR LOU JEANMONNOT !

Première course individuelle et première victoire pour la Française, avec un superbe 20/20 !



Meilleure biathlète de l'équipe de France l'hiver dernier, Lou Jeanmonnot est bien décidée à le rester. En tout cas, dès la première course individuelle de ce nouvel excercice, la native de Pontarlier a remis l'église au centre du village après avoir déjà été déterminante lors les deux podiums collectifs du week-end dernier (relais mixte et relais femmes). Sur l'individuel court (2,5 km de moins que l'individuel classique et 45 secondes de pénalité pour chaque tir raté au lieu d'une minute), la Française a offert un véritable récital : à la fois bien en place sur les skis (6e meilleur chrono) et toujours aussi irrésistible sur le pas de tir, Lou Jeanmonnot a éteint toute concurrence, personne n'ayant pas pu lui disputer la victoire malgré une Elvira Oeberg surpersonique sur la piste finlandaise.

"Je suis très rassurée et c'est le plus important, a-t-elle confié au micro de la chaîne L'Equipe, à l'issue de sa cinquième victoire en carrière en Coupe du monde. Il faut toujours une petite part de chance pour que ça passe mais c'est toujours bien de pouvoir compter sur mes tirs." D'autant que Lou Jeanmonnot, qui avait terminé la saison dernière à plus de 92% de réussite sur le pas de tir, ne semble pas encore complètement affûtée à 100%, de ses propres aveux : "Je pense que ça va continuer à monter physiquement, car j'ai la sensation que les transitions ne sont pas idéales mais je pense qu'il y a encore matière à améliorer."

Océane Michelon, la révélation

Derrière, la jeune savoyarde Océane Michelon a impressionné. Celle qui a remporté l'IBU Cup la saison dernière - le second échelon du biathlon mondial - a signé sa meilleure performance en carrière, avec un 18 sur 20 et une septième place finale très encourageante après avoir été longtemps sur le podium provisoire. Déjà particulièrement dense, l'équipe de France féminine pourra compter sur elle dans les mois et années à venir.

De son côté, Julia Simon (31e, 16 sur 20 aux tirs), qui avait souffert dimanche du mollet gauche, s'est rassurée et était "contente d'avoir passé la ligne d'arrivée malgré une course compliquée". Enfin, Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique en titre de la mass start et également prétendante au gros globe de cristal, est passée complètement à côté de sa course (39e, 15 sur 20).