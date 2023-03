Biathlon : les entraîneurs de l'équipe de France Vincent Vittoz et Patrick Favre vont quitter leur poste à l'issue de la saison

Après une saison compliquée, où les Bleus n'ont remporté aucune course en coupe du Monde, le duo d'entraîneurs a annoncé, vendredi, que ce week-end serait son dernier à la tête de l'équipe de France.

On dit que les histoires d'amour finissent toujours mal. Après une collaboration de cinq années, débutée après les Jeux olympiques 2018, Vincent Vittoz et Patrick Favre ont annoncé, vendredi 17 mars, qu'ils quitteraient l'encadrement de l'équipe masculine à l'issue de la saison. Une fin de collaboration qui prend la forme d'une brutale rupture, en témoignent les propos teintés d'amertume des deux coachs.

Ces derniers ont indiqué vendredi avoir atteint "le point de rupture" et font part d'un certain fatalisme face à la situation, comme l'explique Vincent Vittoz. "Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est plus en phase avec nos athlètes. On sent qu'ils ne sont pas à même d'entendre certains de nos discours". Apparu ému, l'ancien champion du monde de poursuite en 2005 ne cache pas pour autant qu'il aurait aimé continuer l'aventure : "On était prêt à continuer, clairement. Mais aujourd'hui, il y a une rupture dans ce discours".

Un an après des Jeux de Pékin historiques, marqués par les performances exceptionnelles de Quentin Fillon Maillet, le constat est aujourd'hui bien plus morose. A deux courses de la fin de saison, l'équipe masculine n'a toujours pas décroché la moindre victoire en Coupe du monde et le spectre d'une saison blanche, la première depuis 1997, plane sur un groupe sans réponse jusqu'ici. De son côté, Patrick Favre ne cache pas que la confiance entre le staff et ses biathlètes est rompue. "Aujourd'hui on sent que cette confiance manque, dévoile Favre. Forcer les choses, ce n'est pas une bonne chose." Une volonté de ne pas passer en force que souligne aussi Vincent Vittoz, "Quand on sent un point de rupture, il ne faut pas s'entêter. Il faut que l'équipe de France continue différemment, on aurait été un frein pour la suite."

Fillon Maillet et Jacquelin pointés du doigt

Alors que l'arrivée de Cyril Burdet a apporté à l'équipe de France féminine la nouveauté nécessaire à l'obtention de gros résultats, le contraste avec les hommes est frappant. Pas aidé par ce qu'il qualifie comme "la faillite de nos deux leaders", Vincent Vittoz tient aussi à mettre certaines choses au clair. Alors qu'il sortait d'une année 2022 rêvée, avec quatre médailles olympiques et le gros globe de cristal, Quentin Fillon Maillet s'est montré loin du niveau qui était le sien cette saison.

Des résultats que Vincent Vittoz explique par une mauvaise appréhension de son nouveau statut. "Quentin n'a jamais voulu entendre les messages d'avertissement [disant que] ça ne serait pas une année comme les autres. On a essayé de le mettre en garde. Notre tort, c'est peut-être de ne pas avoir assez impacté."

"Quentin voulait montrer à tous ceux qui lui disaient que ça allait être une année plus difficile que, lui, ça ne l'atteindrait pas, parce que c'est une machine. Il s'est trompé un peu de lecture." Vincent Vittoz, entraîneur de l'équipe de France de biathlon à l'AFP

Censé être le deuxième leader des Bleus derrière "QFM", Emilien Jacquelin a lui aussi connu une année décevante, préférant même se retirer du circuit après les Mondiaux. Pour Vittoz, le problème va bien au-delà : "Un athlète dépressif depuis un an et demi, qu'on a accompagné, on a fait plus que ce qui était possible, on a mis toute notre énergie, peut-être trop à certains moments, peut-être qu'on a trop cherché à essayer de le ramener dans le droit chemin. On n'était peut-être pas les bonnes réponses non plus, mais on l'a maintenu autant qu'on a pu." Les derniers jours du week-end à Oslo risquent d'être longs pour l'équipe de France masculine.