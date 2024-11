Biathlon : Julia Simon et Quentin Fillon Maillet lancent l'hiver des Bleus avec un podium sur le relais mixte simple

Une rentrée des classes réussie. Pour la première course de l'hiver, samedi 30 novembre, Julia Simon et Quentin Fillon Maillet ont pris la deuxième place du relais mixte simple à Kontiolahti (Finlande), seulement battus par la Suède en fin de course (+10''2). Les Bleus devancent l'Allemagne à la photo-finish après une course inégale des deux Tricolores.

Contrairement aux autres nations, la France avait sorti l'artillerie lourde pour l'ouverture de la Coupe du monde de biathlon avec deux ex-vainqueurs du gros globe de cristal. Largement au-dessus de la concurrence qui lui était opposée au départ de la course, Julia Simon a, à chaque fois, transmis le témoin à son acolyte du jour avec de l'avance. Impressionnante de rapidité au tir, la Française a laissé trois balles en route, effacées rapidement par des pioches. De bon augure pour une saison qui pourrait lui sourire si elle affiche une telle aisance sur le pas de tirs.

Cinq balles manquées sur les deux derniers tirs

En revanche, Quentin Fillon Maillet a eu un peu plus de mal. Face à une adversité plus relevée, le Tricolore a vu Sebastian Samuelsson le rattraper lors de son premier passage, avant de craquer au contact du Suédois sur le dernier tir. Le champion du monde de la discipline en 2024 avec Lou Jeanmonnot a manqué cinq balles sur son deuxième relais, contre seulement une lors du premier. Sorti du pas de tir trop loin de la Suède et avec l'Allemagne et l'Autriche dans les skis, le Jurassien a battu Justus Strelow à la photo-finish pour arracher la deuxième place.

Ce sera une deuxième place pour la France sur la première course de la saison !

La Suède s'impose et la Norvège ne termine que 5e.#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/Tr47hPBizm — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 30, 2024

Amputés des frères Boe dans les relais mixtes du jour, la Norvège, emmenée par Juni Arnekleiv et Vetle Sjastad Christiansen, a peiné avec un tour de pénalité, 11 pioches et n'a jamais joué aux avant-postes. L'Italie a également sombré en terminant 17e.