VIDEO. Deux surfeurs bretons en voient de toutes les couleurs lors d'une session nocturne

Bienvenue à la Torche, le spot de surf le plus mythique de Bretagne. Les surfeurs bretons Ian Fontaine et Gaspard Larsonneur s'y sont adonnés à une session de sport pas comme les autres. Un ballet hypnotisant réalisé dans la nuit sur les vagues bretonnes. Un spectacle et une prouesse technique, mis en scène par Hugo Manhes.

Des vagues roses et vertes

Comme le rapporte le site actu.fr, c'est ce réalisateur qui a fait appel aux deux athlètes afin d'immortaliser cette session, sublimée par les couleurs de plusieurs projecteurs disposés sur la plage. Du rose, du vert se reflètent sur l'écume des vagues tandis que Ian Fontaine et Gaspard Larsonneur s'adonnent sous la lune à leur sport de prédilection. D'après le site d'actualité régionale, cette session a été réalisée au milieu du mois de novembre dernier.