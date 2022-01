Méditerranée : le longe-côte, une activité dans l’eau qui fait de plus en plus d’adeptes

C’est l’histoire de trois amies en Provence. Elles se connaissent depuis dix ans, et ce qui les unit, c’est la mer Méditerranée. "Il n’y a personne le matin, on vient prendre l’air entre amies", apprécie Brigitte Martinez. Leur méthode pour rester en forme : marcher dans l’air vivifiant, le long de la plage au lever du jour. Mais cette marche ne leur suffit pas. Trois fois par semaine, elles pratiquent le longe-côte, à Hyères (Var) durant 1h30, "excellent pour faciliter le retour veineux", indique l’encadrant Gérard Badrot.

Un engouement accru depuis la crise sanitaire

C’est une marche tonique dans l’eau, avec des petites palmes aux mains, et tout cela en rythme. Le coach donne des conseils techniques ou rectifie les gestes. Se détendre, sans malmener ses articulations, c’est un atout santé qui séduit les plus de 60 ans. "Je suis en plein air, c’est ce qui me plaît. J’adore l’eau, ça me soulage beaucoup le dos et les genoux", explique une adepte du longe-côte. Les bienfaits de l’eau de mer sont prouvés sur le corps mais aussi sur le mental. "C’est l’évasion totale", assure un habitant. Depuis la crise sanitaire, il y a un engouement accru pour cette activité en accord avec la nature.