Cadeaux de Noël : la ruée sur les jeux de société, "une valeur sûre parce que ça se joue en famille"

Face aux jouets plus récents et aux jeux vidéos, les grands classiques séduisent toujours : les jeux de société.

"Si on prend sur la semaine dernière, dans le Top 10 [des ventes], on a cinq jeux de société, des grands classiques toujours comme La Bonne Paye, Docteur Maboule, Qui est-ce ?...", explique Rodolphe Brondy, responsable des achats au Village JouéClub. Dans les allées de ce grand magasin parisien, tout un étage est dédié aux jeux de société. En cette période d'achats de Noël, les vendeurs rechargent les rayons en permanence, il faut même zigzaguer entre les clients qui empilent les boîtes dans leurs bras.

"Ce sont des jeux faciles à installer, poursuit le responsable, accessibles à tous les âges, dès quatre ou cinq ans pour certains". Des jeux qui ont su se renouveler, comme le Monopoly par exemple, désormais disponible en 10 versions : Star Wars, Naruto ou Casa De Papel....

Des "moments de partage"

Avec ce retour en grâce, les jeux de société sont même devenus intergénérationnels. "Dans notre jeunesse, on jouait au Risk et apparemment notre petit-fils apprécie, se réjouit Annie, 74 ans, Je sais qu'il en est sorti un sur la France. C'est une valeur sûre parce que ça se joue en famille. Le paquet sera ouvert tout de suite, c'est prévu !"

Pendant les confinements, adolescents et adultes ont réappris à jouer. Des petits nouveaux ont donc fait leur apparition dans les rayons. "Là, j'ai trois jeux différents. Il y en a un qui a fait beaucoup parler : Exploding Kittens, détaille Yann, 27 ans, qui a décidé d'offrir des jeux de société à tous ses proches. Je ne connais pas du tout les autres, j'étais attiré par l'image."

"Je trouve ça sympa qu'on puisse jouer tous ensemble après le repas par exemple." Yann, fan de jeu de société après le repas à franceinfo

Un moyen aussi pour les parents de détourner les plus jeunes des écrans. "Ça va la sortir de son téléphone et des réseaux sociaux, se félicité Anne, venue dénicher un jeu d'échec pour sa fille Violette. J'étais très contente qu'elle me commande ça. Ça va occuper une partie des soirées, déjà le temps d'apprendre, et puis c'est un joli partage, je trouve." Violette a déjà prévu une partie dès vendredi soir, juste après l'ouverture des cadeaux.