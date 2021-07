Bas-Rhin : à la découverte des lagons de Lauterbourg

Ce sont des petits coins secrets où le bleu se décline en nuancier, et où l'eau n'a rien à envier aux lagons. Sur une centaine de kilomètres, le long du Rhin, des dizaines de gravières émaillent le paysage. Des plus sauvages aux plus aménagées. Depuis leur transat, des Alsaciens ont les yeux rivés sur cette carte postale. "Du sable fin, de l'eau turquoise, et un endroit très cool, voilà", résume une vacancière.





Eaux cristallines



Difficile de le croire au premier coup d'œil, mais nous sommes bien en Alsace, dans la plus grande gravière accessible au public. Le maire de Lauterbourg, Pascal Koensgen, emmène faire la visite en bateau. "Ici, on a la plage, 500 mètres de long pour se baigner dans une eau qui peut atteindre les 28 degrés l'été", explique-t-il. "Le reste du plan d'eau, ce sont des activités nautiques, du bateau, du paddle, c'est un coin de paradis". Mais le lieu n'a pas toujours été aussi paradisiaques. Il y a une quarantaine d'années, la zone était encore marécageuse. Ce n'est qu'à partir des années 80 que l'extraction du gravier en profondeur va faire remonter la nappe phréatique, et son eau pure et claire.