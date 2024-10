Après les Jeux de Paris, le sport français voit son nombre de licenciés grimper en flèche

Après un été porté par des Jeux olympiques et paralympiques de Paris particulièrement réussis, la reprise sportive a été marquée par une grande effervescence dans les clubs français. Depuis le début de la saison, les fédérations constatent toutes une tendance à la hausse sur le nombre de licenciés.

Déjà en pleine croissance ces dernières années, comme le confirment les études de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) et de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le nombre de licenciés sportifs a encore progressé, porté par l'élan des Jeux en France, qui ont suscité un enthousiasme sans précédent. De nombreuses fédérations ambitionnent désormais de battre leur record historique de licenciés.

Une flambée de licences en badminton et tennis de table

Les succès des champions olympiques ont fortement contribué à ces augmentations, avec Léon Marchand en tête d'affiche. Lui et l'équipe de France de natation ont remis ce sport sous les projecteurs. Le nombre de licenciés dans les clubs de natation a ainsi enregistré une progression notable de 8 à 10% par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison, après les sept médailles remportées aux Jeux de Londres en 2012, l'augmentation des licenciés avait été de 4,5% entre 2011-2012 et 2012-2013.

Le tennis de table, largement médiatisé lors des Jeux grâce aux performances des frères Lebrun, connaît un véritable essor. En octobre 2023, la Fédération française de tennis de table comptait 146 955 licenciés. Aujourd’hui, ce chiffre atteint 176 459, soit une hausse de 20%. L'escrime, elle aussi, attire de plus en plus d’adeptes, avec 7 112 licenciés supplémentaires cette année par rapport à octobre 2023 (+25%). Le triathlon affiche la plus forte progression, avec une hausse spectaculaire de 32% avec plus de 10 000 nouveaux licenciés. A l'inverse, le breaking, qui était pour la première fois aux Jeux en 2024, reste sur la même dynamique que l'an passé selon la Fédération de danse.

Les sports collectifs, fortement suivis lors des Jeux de Paris, continuent également d'attirer de nouveaux licenciés. Le nombre de volleyeurs en France a augmenté de 13% par rapport à l'année dernière selon leur fédération. Celle de rugby observe un véritable "engouement" chez les jeunes pour le rugby à 7, et la Fédération française de basket (FFBB) note une popularité croissante pour le basket 3x3. Quant au handball, malgré des résultats décevants aux Jeux, il reste populaire avec une augmentation de plus de 21 000 licenciés cette saison (+5%).

Les Jeux paralympiques, un catalyseur pour de nombreux sports

Les Jeux paralympiques ont également eu un impact considérable sur la visibilité de certains sports, y compris au-delà des disciplines paralympiques. "On a une hausse de licenciés et notamment en boccia parce que des personnes se sont aperçues qu’elles pouvaient pratiquer un sport. Aurélie [Aubert, championne paralympique] a fait beaucoup d’émules. Je sais qu’on est en avance par rapport à l’année dernière et largement ", se réjouit Guislaine Westelynck, présidente de la fédération handisport. Les clubs le remarquent déjà.

Le badminton a également bénéficié de cet effet. Yohan Penel, président de la Fédération française de badminton, souligne : "Il y a incontestablement un effet Jeux paralympiques. Nous avons eu la chance d’obtenir trois belles médailles, avec une exposition médiatique significative. On sent bien qu'il y a un effet Charles Noakes [champion paralympique] sur le badminton français." Depuis la rentrée, plus de 200 000 personnes se sont inscrites dans les clubs de badminton, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente.

Cette augmentation des inscriptions pose cependant des défis majeurs. De nombreux clubs peinent à accueillir tous les nouveaux licenciés, et cette situation met en lumière le problème persistant du manque d’infrastructures sportives en France, accentué par la baisse du budget alloué au ministère des Sports. Par conséquent, la question du financement des équipements sportifs revient au centre des discussions, alors que la demande pour la pratique sportive ne cesse de croître après un été historiquement prolifique pour le sport français.