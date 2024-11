"Soutiens ton sportif", une plateforme en ligne pour financer les athlètes de haut niveau

Face aux Invalides le 29 juillet, Thomas Chirault et ses deux coéquipiers sont devenus vice-champions olympiques par équipe de tir à l'arc. Derrière cette médaille d'argent, il y a des années de travail et de sacrifices financiers. "J'ai quitté mon domicile familial à 14 ans, raconte Thomas Chirault. Du coup, j'ai intégré une structure d'entraînement. Ma famille a financé toute cette formation parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de subvenir à toute cette demande."

Et c'est encore plus difficile dans les sports dits "à matériel". Par exemple dans la voile, Manon Peyre, 22 ans, est championne du monde junior et vise ses premiers JO à Los Angeles en 2028. Mais une partie de son temps, elle doit le consacrer à des regroupements d'entreprises et à démarcher encore et encore. "J'essaie d'aller voir des gens, de donner des cartes de visite, d'expliquer en quelques minutes ce que je fais, explique Manon Peyre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où ça ne prend pas forcément. Je ne m'adresse pas forcément à la bonne personne."

"Une forme de garantie"

Face à ces difficultés, les sportifs se retrouvent alors à créer une cagnotte pour financer leur parcours. Ils étaient 120 entre 2023 et 2024. Ces athlètes trop précaires tentent ainsi de récolter des fonds auprès de particuliers ou d'entreprises de leurs régions avec un succès variable et parfois des messages un peu brouillons. Désormais, ces collectes de fonds pourront se faire avec le soutien de la Fondation du Sport français qui crée la plateforme "Soutiens ton sportif".

Sur cette plateforme, les petites entreprises, voire très petites, peuvent donner sans engagement, sans contrat de sponsoring, des sommes même modestes par carte bleue immédiatement défiscalisées de 60 à 75%. Mais surtout, la plateforme permet de donner du crédit aux cagnottes qu'elle accueille. "Les sportifs présentés sur cette plateforme sont présélectionnés par les institutions. Finalement, c'est pour eux une forme de garantie que ces sportifs sont bien engagés sur un projet de compétition internationale", explique Charlotte Feraille, directrice générale de la fondation du sport français.

Dans un contexte de coupe budgétaire au ministère des Sports et dans les collectivités. Le privé peut prendre le relai notamment par les politiques de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. "Le sport n'est rarement perçu comme un objet de RSE parce que quand on parle de sport, on a toujours en tête le footballeur qui gagne des millions et donc on se dit pas que le sport, c'est principalement des sportifs de haut niveau avec des statuts amateurs" , indique Charlotte Feraille. Aujourd'hui, une quinzaine de cagnottes sont déjà hébergées par la plateforme.