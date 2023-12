Sondage Élisez vos sportifs et sportives français et internationaux de l'année 2023

En cette fin d'année 2023, franceinfo: sport vous propose de choisir vos sportifs internationaux et français qui vous ont le plus marqué.

L'année 2023 touche à sa fin, l'heure est à la rétrospective. Quels athlètes ont le plus marqué l'année 2023 ? Du dimanche 24 au samedi 30 décembre, franceinfo: sport vous propose de participer à l'élection de la sportive internationale et du sportif international de l'année, mais aussi du sportif et de la sportive tricolore de 2023. Pour chacune des quatre catégories, un seul vote parmi les six propositions. A vous de jouer.

Sportive internationale de l'année

Auteure d'un retour remarqué et couronné de succès (5 médailles, dont 4 d'or) aux Mondiaux de gymnastique, Simone Biles ouvre le bal. Sa compatriote, l'Américaine Mikaela Shiffrin règne, elle aussi, en patronne sur sa discipline : recordwoman (hommes et femmes réunis) de victoires en Coupe du monde de ski alpin (91 succès), gagnante d'un cinquième gros globe de cristal et parée d'or mondial sur le slalom géant. Ballon d'or incontestée, Aitana Bonmati a remporté la Coupe du monde avec la sélection espagnole et la Ligue des champions avec le Barça.

Elle est aussi au sommet mondial : la cycliste néerlandaise Demi Vollering a remporté son premier Tour de France, été sacrée vice-championne du monde sur route et reçu le Vélo d'or, pour couronner le tout. La brillante Sha'Carri Richardson n'est pas passée inaperçue aux Mondiaux d'athlétisme en remportant ses premiers titres mondiaux, à 23 ans : sur le 100 mètres et le relais 4x100 m, additionnés à une médaille de bronze sur 200 m. La tenniswoman numéro 1 mondiale, Iga Swiatek clôt cette catégorie en beauté avec sa deuxième victoire consécutive à Roland-Garros, sans oublier le Masters, et au total, six titres et trois finales disputées en 2023.

Sportif international de l'année

L'indétrônable Novak Djokovic, qui a remporté trois Grand Chelem cette année et est devenu l'unique détenteur du record de victoires en Majeur avec un total de 24 (à égalité avec Margaret Court). De son côté, Léon Marchand a réalisé l'une des plus belles épopées françaises de l'année. Le nageur a été triple médaillé d'or aux Mondiaux de natation et s'est offert un record du monde sur le 400 m quatre nages, le dernier record de la légende Michael Phelps qui tenait encore depuis 15 ans. Vainqueur du Vélo d'or, de son deuxième Tour de France consécutif, auteur de performances ahurissantes sur toutes les courses qu'il a disputées, Jonas Vingegaard peut lui aussi prétendre au titre de sportif de l'année.

Personne n'a pu le dépasser. Max Verstappen s'est imposé en roi de la Formule 1, le triple champion du monde en titre a remporté 19 des 22 Grands Prix de la saison. Autre performance majuscule : le doublé 100-200 m aux Mondiaux d'athlétisme, réalisé par Noah Lyles. Personne ne l'avait fait depuis Usain Bolt. Enfin, le dauphin du Ballon d'or a toute sa place dans cette sélection : Erling Haaland a porté Manchester City pour son premier triplé, enchaînant titre en Cup, Premiere league et en participant activement à la première victoire du club anglais en Ligue des champions.

Sportive française de l'année

Les sportives tricolores ont brillé cette année. Perrine Laffont s'est de nouveau illustrée en ski de bosses en remportant son cinquième gros globe de cristal et deux médailles d'or aux championnats du monde. La poudreuse a aussi propulsé Julia Simon au firmament : la biathlète française s'est offert un premier gros globe en Coupe du monde. Cela n'était pas arrivé à une Tricolore depuis 2005. Infatigable, Pauline Ferrand-Prévot a fait de 2023 une année à son effigie dans le VTT, en s'adjugeant ses 14 et 15e titres mondiaux en cross country et cross country short track.

Championne du monde de handball avec les Bleues en décembre, Pauletta Foppa, s'est affirmée comme une véritable architecte du jeu tricolore du haut de ses 22 ans et a inscrit 17 buts sur 20 tentatives. De retour après son premier enfant et une blessure, Clarisse Agbégnénou a été couronnée championne du monde de judo, pour la sixième fois de sa carrière. Enfin, un exploit pour le golf tricolore : Céline Boutier a remporté son premier Majeur, l'Evian Championship. Troisième mondiale, elle est la leader du golf tricolore.

Sportif français de l'année

Déjà nommé parmi les meilleurs athlètes internationaux, Léon Marchand est évidemment présent dans cette catégorie après ses trois couronnes aux Mondiaux de natation. Autre athlète incontournable, Kylian Mbappé qui, l'année de ses 25 ans, a fini sur le podium du Ballon d'or, après avoir remporté la Ligue 1 et être devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG (233) et de la Coupe de France (29). Son aîné, Antoine Griezmann, s'est également illustré sous le maillot bleu, et également en devenant détenteur ex-aequo du reccord de buts (173) avec l'Atlético de Madrid.

Il aurait pu figurer parmi les nommés internationaux tant l'engouement autour de lui ne cesse de grandir : Victor Wembanyama. Prodige du basket français, vice-champion de France en 2023 et meilleur joueur de la Betclic Elite, il a fait ses débuts dans la plus grande ligue de basket du monde récupérant le statut, inédit pour un joueur tricolore, de n°1 de la Draft en NBA . Teddy Riner, quant à lui, s'est un peu plus installé dans la légende en allant notamment chercher un onzième titre mondial. Malgré une élimination en quart de finale de Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont est entré dans une autre dimension. Il a également été très actif dans le sacre toulousain en Top 14.