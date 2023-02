Santé : des salles de sport itinérantes se déplacent en camion

Afin de bouger et de faire du sport, il existe désormais des salles de sport ambulantes qui sillonnent les villages pour faire des cours presque à domicile.

À première vue, c'est une simple camionnette, mais à l’intérieur, c'est un véritable gymnase ambulant. Direction la salle communale du village de Sept-Sorts (Seine-et-Marne). Jennyfer Horvat, éducatrice sportive, explique : "On peut s’installer partout, dans toutes les salles communales. S’il fait beau, on peut le faire aussi dehors." C’est parti pour 60 minutes de gym, une pause tonique à laquelle certains sont déjà accros. Un bénéficiaire indique : "Déjà, c'est un moyen d’améliorer notre organisme […] et puis ça permet de rencontrer des gens."

24 camions en 2024

Pour la commune, le coût est de 50 euros en moyenne par cours, un moyen simple de pallier l’absence d’associations sportives dans le village. Dans chaque véhicule, se trouve du matériel pour une trentaine d’activités au total et pour tout public : enfants, seniors, personnes en situation de handicap. En Ardèche, en Normandie ou en Aquitaine, 17 camions de ce type sillonnent déjà les campagnes de France. L’objectif de l’association : en avoir 24 en 2024.