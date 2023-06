XV de France : Patrick Arlettaz prochain entraîneur de l'attaque des Bleus à compter de 2024

Le tacticien de 51 ans, qui vient de quitter son poste d'entraîneur de l'USA Perpignan, prendra le relais de Laurent Labit après la Coupe du monde, a annoncé jeudi la Fédération française de rugby.

L'avenir post-Coupe du monde se construit dans le XV de France. Entraîneur de l'USA Perpignan Patrick Arlettaz a été désigné par la Fédération française de rugby, jeudi 15 juin, pour occuper le poste d'entraîneur en charge de l'attaque des Bleus à compter de janvier 2024 et jusqu'en juin 2028. Celui qui venait de boucler son aventure catalane en maintenant le club perpignanais en Top 14, à la suite du match de barrage remporté face à Grenoble (33-19), intégrera le staff du XV de France en amont du Tournoi des six nations 2024. Il prendra ainsi le relais de Laurent Labit, en partance pour le Stade français.

En plus de l'arrivée prochaine du tacticien de 51 ans, Laurent Sempéré et Nicolas Jeanjean, déjà présent dans le staff tricolore, viendront suppléer respectivement Karim Ghezal, responsable de la touche, et Thibaud Giroud, directeur de la performance. Fabien Galthié, Raphaël Ibanez et William Servat continueront l'aventure avec les Bleus. Clin d'œil du destin, le futur entraîneur de l'attaque du XV de France, Patrick Arlettaz, fait partie des rares joueurs à compter plus d'essais que de sélections sous le maillot bleu (deux essais contre la Roumanie en 1995, lors de sa première et unique sélection).