XV de France : Matthieu Jalibert absent de la liste des 42 joueurs pour préparer le match contre l'Argentine

Le divorce semble consommé. Absent de la feuille de match contre la Nouvelle-Zélande, Matthieu Jalibert avait décidé de plier bagage pour Bordeaux avant même l'officialisation de la composition d'équipe des Bleus pour défier les All Blacks. Quatre jours après ce début de polémique, il est absent de la liste des 42 joueurs convoqués, dimanche 17 novembre, pour préparer la dernière rencontre de la Coupe d'automne des nations, contre l'Argentine, vendredi au Stade de France. Une décision qui ressemble à une sanction pour l'ouvreur qui passera donc la semaine en Gironde avec son club.

"Chacun est libre de vivre ses émotions, de les partager. Nous, nous avons besoin de détermination. Nous avons besoin de joueurs forts. Jusqu’à présent, même si son parcours n’a pas été linéaire avec le XV de France, il a apporté son talent, il a toujours essayé d’apporter le meilleur de lui-même, et il continuera, s’il le souhaite… Chacun est libre de ses décisions." Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France en conférence de presse lors de l'annonce de la composition d'équipe contre la Nouvelle-Zélande

Face aux All Blacks, Fabien Galthié n'avait pris que deux trois-quarts sur le banc de touche. C'est donc Antoine Dupont qui a fini la rencontre en position de 10, après l'entrée en jeu de Nolan Le Garrec à la mêlée et le replacement de Thomas Ramos à l'arrière en lieu et place de Romain Buros. En plus de Thomas Ramos, désormais titulaire indiscutable à l'ouverture (en l'absence de Romain Ntamack blessé), Léo Berdeu et Louis Le Brun, qui peut également jouer au centre, sont dans la liste pour couvrir le poste de 10.

Parmi les autres enseignements, Damian Penaud est toujours absent et n'aura donc pas joué une minute lors de cette tournée. Sorti sur blessure après seulement quelques minutes de jeu contre la Nouvelle-Zélande, Tevita Tatafu est également forfait. À l'image de Giorgi Beria ou Cheikh Tibergien, nouvellement convoqués, 11 des 42 appelés n'ont jamais été capés avec les Bleus.